Foto: Beijer/Genrebild

Beijer stänger i Odensala

Beijer har beslutat att stänga sin butik i Odensala och samla verksamheten till filialerna i Rotebro, Häggvik och Uppsala.

Bakgrunden uppges vara en samlad bedömning av läge, kundunderlag och kostnader. För många kunder sker redan i dag leveranser direkt till byggprojekten, och det kommer fortsätta som tidigare. De som i dag handlar över disk ska i stället hänvisas vidare till närliggande filialer beroende på behov. Samtliga kundavtal gäller oförändrat.

I Odensala, där verksamheten ligger i dag, har bygghandeln länge haft en tydlig plats i området och fungerat som en etablerad punkt för både yrkeskunder och privatpersoner.

Enligt Beijer är målet att samla resurserna för att kunna hålla en jämnare bemanning, bättre tillgänglighet och fortsatt leveranskapacitet från de kvarvarande enheterna i regionen.

Av Daniel Iskandar070-566 62 91
Företagargalan

Dessa prisades på företagargalan

Näringsliv Över hundra nomineringar kom in – nu är vinnarna i Företagarnas årliga utmärkelser i Sigtuna kommun utsedda. Priserna delades ut under en gala på fredagskvällen.

Från V75 till V85 – hästspelets stora omstart

Partner I oktober förra året försvann ett spelkoncept som präglat svenska lördagar i över tre decennier. V75 är borta, ersatt av V85. Det är mer än ett namnbyte – det är ett svar på djupgående förändringar i hur Sverige spelar.

Tapwell etablerar logistik i Rosersberg

Näringsliv Tapwell flyttar sin logistik till Rosersberg. Bolaget har tecknat ett långsiktigt avtal om drygt 4 000 kvadratmeter i en fastighet som ägs av Prologis. Inflyttning planeras till 1 juni 2026.