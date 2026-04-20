Beijer stänger i Odensala

Beijer har beslutat att stänga sin butik i Odensala och samla verksamheten till filialerna i Rotebro, Häggvik och Uppsala.

Bakgrunden uppges vara en samlad bedömning av läge, kundunderlag och kostnader. För många kunder sker redan i dag leveranser direkt till byggprojekten, och det kommer fortsätta som tidigare. De som i dag handlar över disk ska i stället hänvisas vidare till närliggande filialer beroende på behov. Samtliga kundavtal gäller oförändrat.

I Odensala, där verksamheten ligger i dag, har bygghandeln länge haft en tydlig plats i området och fungerat som en etablerad punkt för både yrkeskunder och privatpersoner.

Enligt Beijer är målet att samla resurserna för att kunna hålla en jämnare bemanning, bättre tillgänglighet och fortsatt leveranskapacitet från de kvarvarande enheterna i regionen.