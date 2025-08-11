Begränsad framkomlighet på Stora gatan under veckan
Nu återupptas renoveringen av Stora Gatan, vilket kommer leda till begränsad framkomst på vissa platser.
Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna går in i en ny fas. Under veckan monteras ny granitkantsten längs båda sidor av Långgränd och telebrunnen i korsningen Långgränd/Stora gatan nivåregleras.
Arbetet utförs med grävmaskin och hjullastare, vilket gör att framkomligheten i korsningen är begränsad större delen av veckan. För att underlätta arbetet kan vissa utemöbler vid uteserveringar behöva flyttas tillfälligt.
Renoveringen är en del av kommunens satsning på att bevara stadskärnans historiska miljö och samtidigt förbättra infrastrukturen.
Notiser Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.
Nyheter Tågtrafiken i Sigtuna kommun hade ovanligt många förseningar i juli. Av cirka 8 300 tåg som passerade Arlanda C, Märsta eller Rosersberg kom 998 mer än fem minuter sent, vilket motsvarar 12 procent.