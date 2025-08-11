Begränsad framkomlighet på Stora gatan under veckan

Nu återupptas renoveringen av Stora Gatan, vilket kommer leda till begränsad framkomst på vissa platser.

Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna går in i en ny fas. Under veckan monteras ny granitkantsten längs båda sidor av Långgränd och telebrunnen i korsningen Långgränd/Stora gatan nivåregleras.

Arbetet utförs med grävmaskin och hjullastare, vilket gör att framkomligheten i korsningen är begränsad större delen av veckan. För att underlätta arbetet kan vissa utemöbler vid uteserveringar behöva flyttas tillfälligt.

Renoveringen är en del av kommunens satsning på att bevara stadskärnans historiska miljö och samtidigt förbättra infrastrukturen.