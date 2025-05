Befolkningen minskade något under första kvartalet

Sigtuna kommun hade 52 719 invånare vid utgången av första kvartalet 2025. Det visar preliminära befolkningssiffror från Statistiska centralbyrån (SCB) som Newsworthy sammanställt.

Jämfört med fjärde kvartalet 2024 innebär det en minskning med 48 personer. Det är den tredje största befolkningsminskningen i kommunen under ett enskilt kvartal sedan år 2000. Trots kvartalets nedgång är befolkningen 221 personer fler än vid samma tidpunkt förra året, rapporterar Newsworthy.

Under perioden föddes 137 barn i kommunen, medan 81 personer avled. Det innebär ett fortsatt positivt födelsenetto. Däremot var flyttnettot negativt – 1 049 personer flyttade in medan 1 153 flyttade ut, vilket är det största negativa flyttnettot i Sigtuna under 2000-talet.

Sigtuna är en av 193 kommuner i Sverige där befolkningen minskade under det första kvartalet. I Stockholms län minskade befolkningen i 14 av de 26 kommunerna. Totalt ökade dock länets folkmängd, och vid kvartalets slut hade Stockholms län 2 475 161 invånare.

På nationell nivå minskade Sveriges befolkning marginellt – med 14 personer – och uppgick den sista mars till totalt 10 587 696 invånare.