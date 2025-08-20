Bedrägeriförsök i Märsta

En kvinna i Märsta blev på onsdagseftermiddagen uppringd av en man som uppgav att han var polis och skulle hämta hennes värdesaker.
Polisen varnar om bedrägeri i Märsta. Mannen ställde även frågor om bank-id, men kvinnan lämnade inte ifrån sig några uppgifter.
Polisen åkte till kvinnans bostad och en anmälan upprättades. Någon timme senare inträffade ett liknande försök till bedrägeri i Märsta. Händelserna rubriceras som försök till bedrägeri samt föregivande av allmän ställning.
Nyheter Från den 12 oktober införs ett nytt gränspassagesystem på Arlanda flygplats. Alla resenärer som är medborgare i länder utanför EU måste då lämna både ansiktsfoto och fingeravtryck när de reser in i Sverige och övriga Schengenländer.
Nyheter Mellan den 18 och 24 augusti genomför polisen en nationell insatsvecka med fokus på hastighetskontroller i tätbebyggda områden. Anledningen är att många barn nu återvänder till skolan efter sommarlovet.
Ung & Student Sigtuna utmärker sig i Stockholms län när det gäller var nya högskolestudenter väljer att studera. En större andel än i länet som helhet börjar sina studier vid lärosäten i andra delar av landet.
Nyheter Den här veckan genomför Märsta Simsällskap (MSS) tillsammans med Sigtuna kommun en satsning på simkunnighet för elever i grundskolan. Under vecka 34 hålls schemalagda simpass på Midgårdsbadet och Sigtuna fritidscenter, ledda av siminstruktörer från MSS och kommunens simhallar.
Nyheter Sigtuna har i juli uppmätt den högsta långtidsarbetslösheten sedan november 2022. Utvecklingen speglar ett bredare mönster i både länet och riket, men statistiken visar också tydliga skillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden.
Nyheter Länsstyrelsen har godkänt planerna på en ny solcellspark i Bärmö, strax utanför Sigtuna. Parken, som ska anläggas av Soltech Energy, kommer att täcka en yta på 109 000 kvadratmeter, motsvarande cirka 27 fotbollsplaner.