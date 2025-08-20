Bedrägeriförsök i Märsta

En kvinna i Märsta blev på onsdagseftermiddagen uppringd av en man som uppgav att han var polis och skulle hämta hennes värdesaker.

Polisen varnar om bedrägeri i Märsta. Mannen ställde även frågor om bank-id, men kvinnan lämnade inte ifrån sig några uppgifter.

Polisen åkte till kvinnans bostad och en anmälan upprättades. Någon timme senare inträffade ett liknande försök till bedrägeri i Märsta. Händelserna rubriceras som försök till bedrägeri samt föregivande av allmän ställning.