Bedrägerier mot äldre fortsätter – polisen varnar för nya försök

Bedrägerier riktade mot äldre fortsätter att rapporteras i Stockholms län, däribland Sigtuna kommun.

Enligt polisen ringer okända personer upp äldre och utger sig för att representera banker, försäkringsbolag, larmbolag eller till och med polisen. Syftet är att komma över personlig information.

Uppringarna försöker ofta få den äldre att logga in med bank-id eller lämna ifrån sig bankkort och kod, ibland genom att påstå att någon ska komma hem och hämta kortet. I vissa fall börjar försöket med ett sms där mottagaren felaktigt informeras om ett lån eller annan misstänkt aktivitet, följt av en uppmaning att ringa ett angivet nummer.

Polisen betonar att de som ringer ofta låter övertygande och beskriver situationen som ett sätt att “skydda” den uppringda. Myndigheten uppmanar alla att prata med anhöriga och vänner om risken för bedrägerier. Rådet är tydligt: lämna aldrig ut kort eller kod, och logga inte in med bank-id på uppmaning av någon som ringer. Lägg på luren direkt om något känns misstänkt.