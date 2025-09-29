Batterilager byggs i kommunen – Suntrade Group och China Gas inleder samarbete

Bygget av ett nytt batterilager har startat i Sigtuna kommun. Projektet drivs gemensamt av Suntrade Group och China Gas och markerar bolagens första samarbete i Sverige.

Anläggningen blir på 2 MW/4 MWh och väntas tas i drift under första kvartalet 2026. Då beräknas den generera omkring sex miljoner kronor i årliga intäkter. För China Gas innebär satsningen den första etableringen i Norden, medan Suntrade Group tar steget från planering till genomförande i sin verksamhet. Med projektet i Sigtuna som startpunkt planerar parterna för fler satsningar, bland annat i Sverige och Finland. Målet är att skapa en gemensam plattform för framtidens energilösningar och stärka sin position på den nordiska energimarknaden.