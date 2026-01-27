Bäst betalda jobben i kommunen – chefer och flygyrken i topp

Verkställande direktörer är det yrke som har högst inkomster i Sigtuna kommun. Enligt statistik från SCB ligger lönerna i flera av kommunens bäst betalda yrken över riksgenomsnittet.

Verkställande direktörer och motsvarande befattningar toppar listan över de bäst betalda yrkena i Sigtuna kommun. Medianinkomsten för yrkesgruppen uppgick under 2024 till 1 121 800 kronor per år, vilket är omkring 162 000 kronor mer än genomsnittet i landet. Totalt fanns 78 personer i kommunen inom yrkeskategorin.

Även flygrelaterade yrken hör till de högst avlönade i Sigtuna. Piloter hade en medianinkomst på 1 109 100 kronor, vilket är drygt 192 000 kronor högre än riksgenomsnittet. För flygledare låg medianinkomsten på 1 046 100 kronor, något över snittet i landet. Enligt SCB är medianinkomsten högre än riksgenomsnittet i nio av de tio bäst betalda yrkena i kommunen.

Samtidigt domineras arbetsmarknaden i Sigtuna av andra yrkesgrupper sett till antal anställda. Den största yrkeskåren är lager- och terminalpersonal, med 1 217 personer. Deras medianinkomst uppgick till 388 600 kronor per år, i nivå med riksgenomsnittet.

Den näst största yrkesgruppen, och den vanligaste bland kvinnor, är väktare och ordningsvakter. I Sigtuna var medianinkomsten i yrket 396 400 kronor, vilket är något lägre än i landet som helhet. Även ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare är vanliga yrken i kommunen, med en medianinkomst på 403 600 kronor.

Statistiken bygger på SCB:s sammanställning av medianinkomster för 2024.