Barnens Jul anordnas för första gången – familjedag i Scandinavian XPO

Den 6 december arrangeras Barnens Jul för första gången i Sigtuna kommun. Evenemanget är en kostnadsfri familjedag där barn och unga står i fokus. Bakom initiativet står Skånela IF:s klubbchef Jimmy Karlsson tillsammans med Scandinavian XPO och Arlandastad Group.

Arrangemanget bjuder på ett stort utbud av aktiviteter. Besökare kan träffa tomten, delta i Barnens hinderbana tillsammans med lokala profiler och prova på en rad olika sporter och kulturaktiviteter. Genom ett samarbete med Gröna Ladan erbjuds även gratis bio.

Flera lokala företag och organisationer medverkar. Bland annat kör Elenius Buss kostnadsfria transporter mellan Valsta, Märsta Centrum och Märsta station under dagen. Sigtuna kommun, Fritidsbanken, Svenska kyrkan och Hyresgästföreningen finns också på plats.

Inför evenemanget samlas kläder, leksaker och utrustning in via återvinningscentraler i kommunen. Det insamlade materialet säljs på loppis under dagen som ett sätt att kombinera hållbarhet med ett öppet och kostnadsfritt arrangemang.

Programmet inkluderar bland annat luciatåg, ansiktsmålning, fiskedamm, musik, dans och möten med lokala aktörer. Målsättningen är att Barnens Jul ska återkomma årligen.