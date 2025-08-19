Foto: Jamshid Jamshidi

Barn påkört på övergångsställe i Märsta

Ett barn i treårsåldern blev påkört av en personbil vid ett övergångsställe i Märsta under måndagen. Polis och ambulans larmades till platsen.

Barnet undersöktes av ambulanspersonal på plats och bedömdes inte vara allvarligt skadat. Föraren av bilen testade negativt i polisens sållningsinstrument och förhördes på plats.

En anmälan om vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik har upprättats.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

