Barn påkört på övergångsställe i Märsta

Ett barn i treårsåldern blev påkört av en personbil vid ett övergångsställe i Märsta under måndagen. Polis och ambulans larmades till platsen.

Barnet undersöktes av ambulanspersonal på plats och bedömdes inte vara allvarligt skadat. Föraren av bilen testade negativt i polisens sållningsinstrument och förhördes på plats.

En anmälan om vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik har upprättats.