Banarbeten påverkar tågtrafiken till och från Märsta i helgen
Under helgen utförs banarbeten mellan Sollentuna och Upplands Väsby, vilket påverkar Mälartåg, SL och Arlanda Express. Resenärer uppmanas räkna med längre restider.
På lördag 7 februari går Mälartågen som vanligt fram till klockan 18, med extra stopp i Rosersberg. SL-resenärer mellan Sollentuna och Upplands Väsby måste åka ersättningsbuss, vilket förlänger restiden.
Från lördag kväll klockan 18 till söndag 8 februari klockan 10 ställs all Mälartågstrafik in på sträckan. Under den här perioden hänvisas resenärer till pendeltåg och ersättningsbussar, och inga tåg trafikerar Arlanda. Alternativa resor finns, men inkluderar buss. SL börjar köra tåg till Arlanda igen söndag klockan 04, men ersättningsbussar används fortfarande på delar av sträckan.
För Mälartågs resenärer mellan Knivsta och Märsta går ersättningsbussar söndag klockan 06.45–09.30. Från klockan 10 på söndag är Mälartågen tillbaka med ordinarie trafik via Arlanda och Märsta mot Uppsala.
Politik Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna får två representanter på partiets riksdagslista inför valet 2026. Leo Ahmed och Marta Aguirre har nominerats till listan som fastställdes vid en valkonferens i slutet av januari.
Nyheter Ingress: PRO:s årliga prisundersökning av matkassar visar fortsatt stora skillnader i matpriser runt om i landet. I årets kartläggning deltog dock inga butiker i Sigtuna, Märsta eller Rosersberg.
Politik Vänsterpartiet i Märsta–Sigtuna har träffat märstabon Ayla och hennes familj för att uppmärksamma konsekvenserna av dagens migrationsregler. Partiet menar att hennes situation visar behovet av en mer långsiktig och rättssäker migrationspolitik.
Politik Moderaterna har fastställt sin lista till fullmäktige, den toppas inte oväntat av kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson - Jag tackar för förtroendet att få toppa listan och tycker det är väldigt positivt att vi har en så bra mix av både nya och erfarna kandidater, säger han i ett uttalande.
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun har lämnat in både en fråga till kommunfullmäktige och ett initiativärende till utbildningsnämnden om möjligheten att använda statliga bidrag för att införa eller utveckla tvålärarsystem i grundskolan.
Nyheter Antalet anmälda vapenlagsbrott ökade i Sigtuna kommun under 2025, samtidigt som flera andra brottstyper minskade. Det visar en genomgång av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik som Newsworthy har gjort.