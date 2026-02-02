Banarbeten påverkar tågtrafiken till och från Märsta i helgen

Under helgen utförs banarbeten mellan Sollentuna och Upplands Väsby, vilket påverkar Mälartåg, SL och Arlanda Express. Resenärer uppmanas räkna med längre restider.

På lördag 7 februari går Mälartågen som vanligt fram till klockan 18, med extra stopp i Rosersberg. SL-resenärer mellan Sollentuna och Upplands Väsby måste åka ersättningsbuss, vilket förlänger restiden.

Från lördag kväll klockan 18 till söndag 8 februari klockan 10 ställs all Mälartågstrafik in på sträckan. Under den här perioden hänvisas resenärer till pendeltåg och ersättningsbussar, och inga tåg trafikerar Arlanda. Alternativa resor finns, men inkluderar buss. SL börjar köra tåg till Arlanda igen söndag klockan 04, men ersättningsbussar används fortfarande på delar av sträckan.

För Mälartågs resenärer mellan Knivsta och Märsta går ersättningsbussar söndag klockan 06.45–09.30. Från klockan 10 på söndag är Mälartågen tillbaka med ordinarie trafik via Arlanda och Märsta mot Uppsala.