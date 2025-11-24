Moses Isak, VD på Bake My DayFoto: Pressbild

Bake My Day växer i Arlandastad – nytt samarbete med Lidl

Bake My Day tar nästa steg i Arlandastad. Företaget har inlett ett samarbete med Lidl Sverige, vilket innebär att fler av deras produkter nu kommer levereras direkt från bageriet i Arlandastad.

Bageriet är certifierat enligt BRC-standarden och lyfts fram som en av de mer moderna anläggningarna i Norden.
– Att få leverera till Lidl visar att vår satsning på teknik, kvalitet och hållbarhet ger resultat, säger Moses Isik, vd för Bake My Day.

Lidl uppger att de valt Bake My Day tack vare anläggningens nivå och möjligheten att bredda sortimentet med svenskproducerade varor. Samarbetet innebär att Bake My Day fortsätter expandera, med Arlandastad som nav för företagets utveckling.

Av Erik Karlsson

