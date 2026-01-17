Bagageproblem kvar på Arlanda efter snökaoset

En vecka efter snökaoset som drog in över kommunen och Arlanda så är det fortsatta problem för resenärer att få sina bagage

Stora mängder försenat bagage fortsätter att skapa problem på Arlanda efter julhelgens snöoväder. Resenärer vittnar om att de uppmanats att själva leta efter sina väskor bland stora bagagehögar på flygplatsen, rapporterar SVT Nyheter Stockholm.

Marktjänstbolagen bekräftar att situationen varit ansträngd och att volymerna av eftersänt bagage varit betydligt större än normalt i början av januari. Enligt uppgifter handlar det om konsekvenser av snöstormar, intensiv jultrafik samt tekniska problem vid andra flygplatser som lett till att bagage transporterats separat till Arlanda.

Företagen uppger att tillfälliga lösningar har använts för att hantera mängden bagage och att extra resurser satts in för att få ut väskorna så snabbt som möjligt, enligt SVT Nyheter Stockholm.