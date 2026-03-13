Babblarna kommer till Märsta i april

Den populära barnföreställningen Babblarna & Klonks Klapp-kalas kommer till Märsta den 3 april. Föreställningen spelas på Kulturumteatern.

Musikalen är den femte i raden med Babblarna. Sedan den första musikalen sattes upp 2016 har produktionerna spelats över 1 100 gånger runt om i landet och lockat hundratusentals barnfamiljer till teatrarna.

Den nya föreställningen handlar om karaktären Klonk som fyller år. På scen väntar ett kalas med ballonger, fiskdamm, sång och dans där publiken också får vara med och klappa takten och röra sig tillsammans med karaktärerna.

Babblarna skapades av Anneli Tisell genom Hatten Förlag för att stödja barns språkutveckling. Figuren och musiken används i dag flitigt i förskolor och har fått stor spridning genom böcker, musik och filmer.

Turnén med musikalen omfattar omkring 60 städer i Sverige. Biljetterna till föreställningen släpptes den 10 mars.