Aylas utvisning kan stoppas

Under onsdagen meddelades att utvisningar till Iran kan stoppas tillfälligt på grund av den rådande inrikespolitiska situationen. Det innebär att märstabon Ayla som riskerar utvisning för tillfället stannar kvar i Sverige.
märsta.nu rapporterade tidigare om att Ayla kan tvingas lämna Sverige trots att hon kommit hit i unga tonåren, har gått gymnasiet, studerar och arbetar samtidigt. Hennes familj har uppehållstillstånd men Ayla bedöms inte längre ha tillräcklig anknytning till Sverige. Hon har även deltagit i protester mot den iranska regimen.
Migrationsverket bedömer att Ayla saknar egna asylskäl efter att ha fyllt 18 år, vilket gör att hon kan omfattas av de så kallade ”tonårsutvisningarna” som drabbar unga migranter när de blir myndiga. Ändringar i migrationspolitiken har gjort det svårare att stanna på grund av särskilt ömmande omständigheter.
Aylas juridiska ombud, juristen Anuta Sjunghamn, planerar att överklaga beslutet till Migrationsöverdomstolen. Hon menar att unga vuxna i liknande situationer riskerar att hamna mellan olika regelverk. Enligt Aftonbladet stoppas utvisningarna på grund av det rådande säkerhetspolitiska läget i Iran.
Nyheter Det tidigare golfområdet i Skepptuna kan komma att användas för militär verksamhet. Marken har nyligen köpts av Fortifikationsverket, som ansvarar för fastigheter som används av Försvarsmakten.
Politik Region Stockholm planerar att elektrifiera bussdepån i Märsta. Det innebär att depån ska anpassas för att kunna ta emot och ladda elbussar. Totalt handlar det om 102 elbussar som ska börja trafikera området när Region Stockholm tar över busstrafiken i egen regi år 2029.
Nyheter Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Sigtuna kommuns ansökan om att starta en yrkeshögskoleutbildning inom flygteknik. Beslutet kom under gårdagen och innebär att kommunen efter flera års arbete nu får tillstånd att bedriva utbildningen.
Nyheter En 16-årig flicka döms till sluten ungdomsvård efter att ha skjutit mot en lägenhet i Södertälje i somras. Hon är en av totalt 13 personer som döms för grova vålds- och narkotikabrott kopplade till gängkriminalitet, rapporterar SVT Stockholm.
Notiser Region Stockholm satsar 15 miljoner kronor på att stärka beroendevården för unga under 2026. En del av stödet går till Mini Maria Märsta/Sigtuna, som är en av de lokala mottagningar i länet som får ökade resurser.
Politik Sigtuna kommuns användning av privata aktörer inom familjehems- och HVB-vården kritiseras nu i en insändare som publicerats i Dagens ETC. Bakom insändaren står Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot och social- och sjukvårdspolitisk talesperson, samt Marie Axelsson (S), oppositionsråd i Sigtuna kommun.