Aylas utvisning kan stoppas

Under onsdagen meddelades att utvisningar till Iran kan stoppas tillfälligt på grund av den rådande inrikespolitiska situationen. Det innebär att märstabon Ayla som riskerar utvisning för tillfället stannar kvar i Sverige.

märsta.nu rapporterade tidigare om att Ayla kan tvingas lämna Sverige trots att hon kommit hit i unga tonåren, har gått gymnasiet, studerar och arbetar samtidigt. Hennes familj har uppehållstillstånd men Ayla bedöms inte längre ha tillräcklig anknytning till Sverige. Hon har även deltagit i protester mot den iranska regimen.

Migrationsverket bedömer att Ayla saknar egna asylskäl efter att ha fyllt 18 år, vilket gör att hon kan omfattas av de så kallade ”tonårsutvisningarna” som drabbar unga migranter när de blir myndiga. Ändringar i migrationspolitiken har gjort det svårare att stanna på grund av särskilt ömmande omständigheter.

Aylas juridiska ombud, juristen Anuta Sjunghamn, planerar att överklaga beslutet till Migrationsöverdomstolen. Hon menar att unga vuxna i liknande situationer riskerar att hamna mellan olika regelverk. Enligt Aftonbladet stoppas utvisningarna på grund av det rådande säkerhetspolitiska läget i Iran.