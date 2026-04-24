Ayla får avslag av Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen har beslutat att inte ta upp ärendet som rör Ayla i Märsta. Därmed står utvisningsbeslutet till Iran fast.

Beskedet kom under fredagen den 24 april. För Ayla innebär det att hon nu riskerar att behöva lämna Sverige, där hon har sin familj, relationer och vardag.

– Det känns fruktansvärt att ta del av beslutet. Jag trodde inte att jag skulle få avslag. Jag kan inte ens föreställa mig ett liv utan min familj, pojkvän och allt här, och att behöva åka tillbaka till Iran. Jag har inga ord just nu. Jag mår jättedåligt, säger Ayla.

Hon har bott i Sverige under större delen av sitt liv och etablerat sig här. Samtidigt är utvisningar till Iran i nuläget pausade, men beslutet kan bli aktuellt att verkställa längre fram.

Fallet har väckt reaktioner lokalt. Leo Ahmed, grundare av ett nätverk som arbetar med frågor kopplade till utvisningar av unga samt fullmäktigekandidat för (V), är kritisk till beslutet.

– En ung kvinna som vuxit upp i Sverige ska självklart kunna fortsätta leva sitt liv här tillsammans med sin familj. Vi tror att de flesta förstår vilken framtid som väntar Ayla i Iran. Det är sorgligt att beslutsfattarna inte verkar se allvaret i detta, säger han.

Även från politiskt håll riktas kritik mot beslutet.

– Det här är ett djupt inhumant beslut. Ayla kom till Sverige som ung tonåring. Hon har hela sin familj här, har gått i svensk skola och studerar idag till undersköterska. Hon har gjort allting rätt. Att ändå tvingas lämna är inget annat än en tragedi, säger Marie Axelsson (S), oppositionsråd.