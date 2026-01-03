Ayla är en av oss!

Jag skriver det här inte bara som politiker men också som en medmänniska och som kommuninvånare. För Ayla är inte ett ärendenummer. Hon är en ung kvinna som vuxit upp här, gått i våra skolor och tagit studenten precis som så många andra av våra barn.

Medan de flesta av oss firade jul och nyår tillsammans med familj och vänner, levde Ayla i ständig ångest. Strax före jul fick hon beskedet som vände upp och ner på allt , hon ska utvisas från Sverige! Ett beslut som har slagit hårt mot hela familjen !

Ayla bor här i vår kommun tillsammans med sin familj. Vi möter dem i vardagen, i skolan, på jobbet, i butiken. De lever ett skötsamt liv, följer lagarna och bidrar till samhället. Varken Ayla eller någon i hennes familj har kopplingar till kriminalitet, gäng eller våldsbrott. Ändå är det hon som riskerar att tvingas lämna allt hon känner som sitt hem.

När ansvariga ministern eller styrande politiker pratar om utvisningar hänvisar de ofta till kriminalitet och otrygghet. Men det är inte Ayla. Det är inte hennes familj. Ändå drabbas hon. Det är så signalpolitik ser ut när den får gå före människors liv.

Det här är inte ordning och reda.

Det är inte rättssäkerhet.

Det är inte medmänsklighet.

För vad mer hade Ayla kunnat göra? Hon har lärt sig språket, utbildat sig, anpassat sig och byggt sin framtid här. Sverige är hennes hem. Våra traditioner, våra värderingar och vårt samhälle är det hon känner till. Att då få höra att hon ”inte hör hemma här” är både orättvist och djupt omänskligt.

Det är ett system som krossar människor som gjort allt rätt. Ett system där barn, syskon och föräldrar får betala priset för en politik som vill verka hård, men som i praktiken bara är kall.

Jag vädjar nu till de politiker som styr vår kommun: se Ayla. Se människan bakom beslutet. Gör något! För även om Migrationsverket fattar besluten, är det politiken som sätter ramarna. Låt oss alla kämpa ihop, alla politiker i Sigtuna kommun oavsett partitillhörighet. Låt oss höja rösten tillsammans och visa att vi bryr oss för Ayla och invånarna i vår kommun.

Hur många fler unga ska behöva leva i rädsla för att förlora allt? Hur många fler liv ska slitas isär innan vi säger att det räcker?

Ayla är en av oss. Snälla, Låt henne stanna!