Axelsson toppar Socialdemokraternas lista

Marie Axelsson toppar Socialdemokraterna lista till kommunfullmäktige i Sigtuna inför valet 2026. Beslutet fattades vid partiets årsmöte som hölls i Sätunaskolan.
Årsmötet präglades av valupptakt och under mötet behandlades även flera motioner med fokus på att utveckla partiets politik inför den kommande valrörelsen. Mötesordförande var riksdagsledamoten Markus Selin. Bakom Marie Axelsson på listan följer Martin Jansson, Emel Karakaya, Ronnie Lundin och Carina Henriksson Pearce. Axelsson är i dag oppositionsråd i Sigtuna kommun.
Nyheter Regeringen har beslutat att tillfälligt pausa de så kallade tonårsutvisningarna i väntan på ny lagstiftning. Beskedet ger nytt hopp för många unga i Sverige – bland dem 21-åriga Ayla från Märsta som länge levt med oro över sin framtid.
Näringsliv Från den 22 juni 2026 återvänder China Eastern till Stockholm Arlanda Airport med en ny direktlinje till Shanghai Pudong International Airport. Flyget går tre gånger i veckan, på måndagar, torsdagar och lördagar.