Axelsson toppar Socialdemokraternas lista

Marie Axelsson toppar Socialdemokraterna lista till kommunfullmäktige i Sigtuna inför valet 2026. Beslutet fattades vid partiets årsmöte som hölls i Sätunaskolan.

Årsmötet präglades av valupptakt och under mötet behandlades även flera motioner med fokus på att utveckla partiets politik inför den kommande valrörelsen. Mötesordförande var riksdagsledamoten Markus Selin. Bakom Marie Axelsson på listan följer Martin Jansson, Emel Karakaya, Ronnie Lundin och Carina Henriksson Pearce. Axelsson är i dag oppositionsråd i Sigtuna kommun.