I samband med årsmötet fastställdes valsedeln.Foto: Pressbild

Axelsson toppar Socialdemokraternas lista

Marie Axelsson toppar Socialdemokraterna lista till kommunfullmäktige i Sigtuna inför valet 2026. Beslutet fattades vid partiets årsmöte som hölls i Sätunaskolan.

Årsmötet präglades av valupptakt och under mötet behandlades även flera motioner med fokus på att utveckla partiets politik inför den kommande valrörelsen. Mötesordförande var riksdagsledamoten Markus Selin. Bakom Marie Axelsson på listan följer Martin Jansson, Emel Karakaya, Ronnie Lundin och Carina Henriksson Pearce. Axelsson är i dag oppositionsråd i Sigtuna kommun.

Av redaktion@marsta.nu
Utvisningen av Ayla

Tonårsutvisningarna pausas – Andrum för Ayla

Nyheter Regeringen har beslutat att tillfälligt pausa de så kallade tonårsutvisningarna i väntan på ny lagstiftning. Beskedet ger nytt hopp för många unga i Sverige – bland dem 21-åriga Ayla från Märsta som länge levt med oro över sin framtid.

Bilbrand skapade köer mot Arlanda

Blåljus En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.

Stor risk för gräsbrand under onsdagen

Notiser Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i snöfria områden under onsdagen den 4 mars mellan klockan 11.00 och 19.00. Varningen omfattar östra Svealand, där Sigtuna kommun ingår.