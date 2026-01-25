Axelsson kritisk till visselblåsarfunktionen

Marie Axelsson (S) riktar skarp kritik mot Sigtuna kommuns visselblåsarfunktion och har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).

Oppositionsrådet Marie Axelsson (S) menar att systemet inte fungerar som det var tänkt, bland annat eftersom tipset som ledde till SVT:s Uppdrag granskning kom via anonymt brev istället för genom den officiella kanalen. Axelsson pekar på att HR-chefen, som tillhör kommunstyrelseförvaltningen, hanterar funktionens ärenden, vilket kan äventyra opartiskheten.

Hon påpekar också att oegentligheter definieras för snävt och att förtroendevalda sällan får återrapportering om hanterade ärenden. Hon frågar bland annat om visselblåsarfunktionen fungerar, hur ärenden i “gråzoner” hanteras och varför kommunstyrelsen inte får insyn i systemets resultat.

Interpellationen ska nu behandlas i kommunfullmäktige 29 januari. Ett sammanträde som sänds Live på sigtuna.se.