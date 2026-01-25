Axelsson kritisk till visselblåsarfunktionen

Marie Axelsson (S) riktar skarp kritik mot Sigtuna kommuns visselblåsarfunktion och har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).
Oppositionsrådet Marie Axelsson (S) menar att systemet inte fungerar som det var tänkt, bland annat eftersom tipset som ledde till SVT:s Uppdrag granskning kom via anonymt brev istället för genom den officiella kanalen. Axelsson pekar på att HR-chefen, som tillhör kommunstyrelseförvaltningen, hanterar funktionens ärenden, vilket kan äventyra opartiskheten.
Hon påpekar också att oegentligheter definieras för snävt och att förtroendevalda sällan får återrapportering om hanterade ärenden. Hon frågar bland annat om visselblåsarfunktionen fungerar, hur ärenden i “gråzoner” hanteras och varför kommunstyrelsen inte får insyn i systemets resultat.
Interpellationen ska nu behandlas i kommunfullmäktige 29 januari. Ett sammanträde som sänds Live på sigtuna.se.
Politik Kristdemokraterna i Sigtuna har presenterat sin valsedel inför det kommande valet. Partiet uppger att valsedeln nu är fastställd och har i samband med detta skickat in pressmaterial till lokala medier.
Notiser Molly är det vanligaste hundnamnet i Sigtuna kommun, precis som i landet som helhet. Det visar ny statistik från Jordbruksverket, sammanställd av Newsworthy. Samtidigt sticker två namn ut lokalt – Emma och Lucy.
Politik Sigtuna kommun planerar att köpa fastigheten på Stationsgatan 4 i Märsta, där bland annat Campino Pizzeria & Salladsbar och Fritidsbanken i dag har sina verksamheter. Byggnaden har tidigare rymt verksamheter som Golden Memories och Kung Carl.
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun vill flagga för Grönland runt om i kommunen, mot bakgrund av USA:s presidents utspel om att USA behöver Grönland: - Grönland är ett självstyrande område med ett eget folk och en tydlig rätt till självbestämmande. Vi vill att Sigtuna kommun, precis som vi gör med Ukraina, även ska visa stöd för våra nordiska grannar när dessa rättigheter ifrågasätts, säger gruppledare Pernilla Bergqvist i ett uttalande.