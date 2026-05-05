Axelsson: Konsultnotan måste fram

Oppositionsrådet Marie Axelsson (S) menar att kommunledningen kommer undan för lätt med att 134 miljoner kronor gått till konsulter: - Det är en skandal och därför behöver detta komma ut till allmänheten så att de vet vad deras skattekronor använts till. Det är ju kommuninvånarna som betalat för detta, och dessutom har avtalet med konsultmäklaren förnyats, säger Marie Axelsson (S).

I förra veckan debatterades årsredovisningen för Sigtuna kommun. Socialdemokraterna lade en reservation till årsredovisningen som handlade om att konsultkostnader skulle belysas. Enligt Axelsson har 134 miljoner gått till konsulter 2025. Axelsson menar att kommunledningen försöker hemlighålla summorna för allmänheten då hon redan i december försökt begära ut dem.

-Det finns ingen vilja att vara transparent om konsultkostnaderna, varken gentemot våra skattebetalare eller oss förtroendevalda. Det gör mig riktigt upprörd, uppger Marie Axelsson (S) oppositionsråd.

Den största posten för konsulter har gått till Samhällsbyggnadskontoret. Marie Axelsson poängterar också att Uppdrag Gransknings program Konsultnotan också fokuserade på just Samhällsbyggnadskontoret.