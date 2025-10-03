Här lastas kärlen på till UkrainaFoto: Pressbild

Avfallskärl från Sigtuna Vatten och renhållning till Ukraina

När fyrfackssystemet infördes blev hundratals avfallskärl över. Nu får de nytt liv i Ukraina, där Sigtuna Vatten & Renhållning och flera grannkommuner bidrar till återuppbyggnaden av avfallshanteringen i staden Vinnytsia.

Sigtuna Vatten & Renhållning AB har, tillsammans med kommunerna Håbo, Knivsta och Upplands-Bro, skänkt 352 avfallskärl till staden Vinnytsia i Ukraina. Kärlen blev över när fyrfackssystemet infördes och ska nu användas i återuppbyggnaden av landets avfallshantering. Donationen är en del av biståndsprojektet WM4U – Waste Management for Ukraine, som finansieras av Sida och drivs av Avfall Sverige och SALAR International.

Av Erik Karlsson

Billigare SL-resor för studenter i Sigtuna kommun

Politik Studenter i Märsta, Sigtuna och Rosersberg får billigare resor när SL lanserar en ny terminsbiljett hösten 2026. Den nya biljetten innebär att kostnaden per månad sänks från 650 till 400 kronor, en minskning med nästan 40 procent.

Märsta station rustas upp – del av nationell plan

Politik Trafikverket föreslår att Märsta station byggs om till ett modernt resecentrum inom ramen för den nationella transportplanen för 2026–2037. Satsningen innebär en upprustning av en av Sigtuna kommuns viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken.

Majoriteten av resenärer anser att det är fel att åka utan biljett

Nyheter En ny rapport från Kollektivtrafikbarometern visar att 93 procent av resenärerna tycker att det är fel att resa utan giltig biljett i kollektivtrafiken, inklusive SL. Trots det finns grupper som ibland väljer att inte betala, framför allt yngre personer, män, studenter och personer som reser dagligen i storstadsområden.