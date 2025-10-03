Avfallskärl från Sigtuna Vatten och renhållning till Ukraina

När fyrfackssystemet infördes blev hundratals avfallskärl över. Nu får de nytt liv i Ukraina, där Sigtuna Vatten & Renhållning och flera grannkommuner bidrar till återuppbyggnaden av avfallshanteringen i staden Vinnytsia.

Sigtuna Vatten & Renhållning AB har, tillsammans med kommunerna Håbo, Knivsta och Upplands-Bro, skänkt 352 avfallskärl till staden Vinnytsia i Ukraina. Kärlen blev över när fyrfackssystemet infördes och ska nu användas i återuppbyggnaden av landets avfallshantering. Donationen är en del av biståndsprojektet WM4U – Waste Management for Ukraine, som finansieras av Sida och drivs av Avfall Sverige och SALAR International.