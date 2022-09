Åtta av tio resenärer tillbaka på Arlanda

Arlanda flygplats hade nästan två miljoner resenärer under augusti vilket innebär att åtta av tio resenärer är tillbaka jämfört med innan pandemin.

Arlanda har brottats med problem med strejk och köer till säkerhetskontrollen under sommaren men i augusti var situationen bättre och köerna betydligt kortare samtidigt som strejken avblåstes i juli för SAS. Cirka 1,93 miljoner reste via Arlanda under månaden vilken är tredje månaden i följd med nästan två miljoner resenärer. Utrikesresandet uppgick till 1,65 miljoner och inrikes till 275 000.

– Flygets återhämtning fortsätter i augusti, med ett högt resetryck vid våra flygplatser och framförallt på Arlanda. Det gäller såväl utrikesresandet som är normalt för säsongen, men även inrikesresandet tog fart under andra halvan av augusti i samband med uppstarten av skolor och jobb. Vi kan konstatera att det uppdämda behovet av att mötas igen efter drygt två år med pandemin så här långt inte har mattats av. Detta trots flygbranschens utmaningar i sommar, men också den tilltagande konjunkturoron som dock kan påverka efterfrågan på flygresor framöver, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Lågkonjunktur hägrar

Stockholms handelskammare har tagit del av siffrorna och konstaterar att flyget ökade med 48 procent i augusti i år jämfört med förra året, när det gäller själva flygrörelser. Men man spår en tuff tid med lågkonjunktur, högre räntor och elkostnader.

– Flyget är viktigt för ett land långt upp i norr och vi behöver locka fler flygbolag att starta nya linjer till Stockholm. Goda flygförbindelser är en del av det som stärker vår attraktivitet, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.