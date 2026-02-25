Foto: Socialdemokraterna

Att sälja ut allmännyttan är inte att lyssna på invånarna

Moderaternas replik innehåller många ord om att man arbetar inlyssnande. Men trots detta får vi inget svar på den grundläggande frågan: hur krymper bostadskön genom att man säljer ut delar av beståndet till underpris?

Det är orimligt att allmännyttans lägenheter säljs ut och försvinner från hyresutbudet när det står 15 000 personer i bostadskö. Och ja, det är ett haveri när enskilda intressen går före de gemensamma intressena i en kommun. Det krävs en hel del hjärngympa för att få ett sådant beslut till att man “står på invånarnas sida”.

Att en liten bostadsrättsförening i ett hyresrättsområde driver frågan om att få köpa loss sina hyreslägenheter kan inte få vara normgivande för hur bostadspolitiken ska skötas i en kommun. AB Sigtunahems viktigaste uppgift är att trygga kommunens bostadsförsörjning genom att producera och förvalta goda, hälsosamma och prisvärda bostäder. Inte att sälja ut dessa till underpris.

Lägenheterna som nu ska säljas ligger i ett område som mest består av villor och bostadsrätter. Det är ett blandat bostadsområde i ett centralt läge i Sigtuna stad och det hade varit bra för Sigtuna stad och kommunen om det även fortsättningsvis hade fått vara hyresrätter där. Genom ombildningar som denna minskar hyresbeståndet som helhet, vilket i sin tur gynnar handeln med olagliga andrahandskontrakt. Det påverkar tryggheten i kommunen negativt.

Den moderatledda kommunledningen har i flera år genom ägardirektivet fått SigtunaHem AB att aktivt verka för ombildning av enskilda objekt från hyresrätter till bostadsrätter, trots att det råder en stor efterfrågan.

Att skifta fokus i replikerna har varit moderaternas bästa gren under de senaste två mandatperioderna. Men det tar inte bort faktumet att detta beslut är motsatsen till det som faktiskt efterfrågas inom bostadspolitiken, nämligen bostäder med rimliga hyror som man faktiskt har råd att bo i.

Vi säger nej till utförsäljningen av vår gemensamma allmännytta och kommer fortsätta arbeta för att ta Sigtuna kommun framåt, genom att faktiskt lyssna på kommuninvånarna.

  • Marie Axelsson(S) oppositionsråd

Av redaktion@marsta.nu

