Återkalla inte människors trygghet, säg nej till regeringens förslag!

Regeringens förslag om att kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd är ett allvarligt steg i fel riktning. Det skapar otrygghet, splittrar samhällen och riskerar att slå hårt mot människor som redan i dag är en självklar del av vårt gemensamma Sverige. Därför bör styret i Sigtuna kommun säga nej till detta även om det innebär att gå emot sina egna partikamrater på nationell nivå.

Sigtuna är en kommun som präglas av mångfald. En stor del av våra invånare har olika bakgrunder och erfarenheter, och just det är en av våra styrkor. Här finns människor med spetskompetens inom vård, skola, teknik, företagande och kultur. Människor som arbetar, betalar skatt, driver företag, utbildar våra barn och bidrar till kommunens utveckling varje dag.

Att i detta läge skapa osäkerhet kring permanenta uppehållstillstånd är inte bara inhumant, det är också samhällsekonomiskt oklokt. När människor som byggt sina liv här riskerar att skickas tillbaka, trots att de är etablerade och behövs, förlorar hela kommunen. Otrygghet leder inte till integration. Den leder till rädsla, utanförskap och minskad tillit till samhället.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara just permanenta. De är en förutsättning för att människor ska våga investera i sin framtid, utbilda sig, köpa bostad, starta företag och engagera sig i civilsamhället. När staten börjar riva upp denna trygghet urholkas också grundläggande rättsprinciper och förtroendet för politiken.

Kommunpolitiker i Sigtuna har ett ansvar att stå upp för våra invånare. Styret i Sigtuna kommun kan inte blunda för de konsekvenser som regeringens förslag får lokalt. Det räcker inte att säga att detta är en nationell fråga när besluten drabbar våra grannar, arbetskamrater och vänner är det också en kommunal angelägenhet.

Jag uppmanar därför styret i Sigtuna kommun att tydligt ta ställning och säga nej till förslaget om att återkalla permanenta uppehållstillstånd. Visa att ni sätter kommunens sammanhållning, utveckling och mänskliga värden före partipolitiskt taktiserande. Det handlar om människors liv och framtid!

Sigtuna ska vara en kommun som tar vara på människors kompetens, inte en som vänder dem ryggen.