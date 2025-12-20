Foto: Pressbild

Återkalla inte människors trygghet, säg nej till regeringens förslag!

Regeringens förslag om att kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd är ett allvarligt steg i fel riktning. Det skapar otrygghet, splittrar samhällen och riskerar att slå hårt mot människor som redan i dag är en självklar del av vårt gemensamma Sverige. Därför bör styret i Sigtuna kommun säga nej till detta även om det innebär att gå emot sina egna partikamrater på nationell nivå.

Sigtuna är en kommun som präglas av mångfald. En stor del av våra invånare har olika bakgrunder och erfarenheter, och just det är en av våra styrkor. Här finns människor med spetskompetens inom vård, skola, teknik, företagande och kultur. Människor som arbetar, betalar skatt, driver företag, utbildar våra barn och bidrar till kommunens utveckling varje dag.

Att i detta läge skapa osäkerhet kring permanenta uppehållstillstånd är inte bara inhumant, det är också samhällsekonomiskt oklokt. När människor som byggt sina liv här riskerar att skickas tillbaka, trots att de är etablerade och behövs, förlorar hela kommunen. Otrygghet leder inte till integration. Den leder till rädsla, utanförskap och minskad tillit till samhället.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara just permanenta. De är en förutsättning för att människor ska våga investera i sin framtid, utbilda sig, köpa bostad, starta företag och engagera sig i civilsamhället. När staten börjar riva upp denna trygghet urholkas också grundläggande rättsprinciper och förtroendet för politiken.

Kommunpolitiker i Sigtuna har ett ansvar att stå upp för våra invånare. Styret i Sigtuna kommun kan inte blunda för de konsekvenser som regeringens förslag får lokalt. Det räcker inte att säga att detta är en nationell fråga när besluten drabbar våra grannar, arbetskamrater och vänner är det också en kommunal angelägenhet.

Jag uppmanar därför styret i Sigtuna kommun att tydligt ta ställning och säga nej till förslaget om att återkalla permanenta uppehållstillstånd. Visa att ni sätter kommunens sammanhållning, utveckling och mänskliga värden före partipolitiskt taktiserande. Det handlar om människors liv och framtid!

Sigtuna ska vara en kommun som tar vara på människors kompetens, inte en som vänder dem ryggen.

  • Leo Ahmed
    Ordförande, Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna
Av redaktion@marsta.nu

repliken: Sigtuna kommun förtjänar en seriös opposition

Insändare I oppositionens roll ingår att granska och vid behov utkräva ansvar av den styrande kommunledningen. Det är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle och jag välkomnar en saklig debatt i alla frågor som rör vår fina kommun. Jag förstår och respekterar att oppositionsrådet inför ett kommande valår vill ta alla chanser att ge sig på den styrande kommunledningen. Men sättet hon gör det på är inte seriöst, det är osmakligt.

Livsfarligt övergångsställe!

Insändare Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.

15 000 i bostadskön i Sigtuna kommun

Insändare Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.

Tillsammans stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Insändare Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.

slutreplik: Brandell blundar för verkligheten

Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.