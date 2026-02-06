Återbrukade julklappar prisades i jultävling

Under december genomfördes en jultävling där invånare kunde skicka in bidrag på återbrukade julklappar. Nu har juryn, med representanter från Sigtuna Vatten & Renhållning AB, utsett vinnarna.

Förstapriset gick till en presentpåse sydd av gamla, ärvda dukar som inte längre används. En lösning som helt bygger på återbruk och som kan användas flera gånger.

Andrapriset tilldelades en stickväska sydd av en gotlandskjol i hemvävt ylletyg som köpts på second hand. Väskan är helt gjord av återbrukat material, där både foder och handtag har fått nytt liv.

Tredjepriset gick till en köttkvarn som byggts om till en ljusstake. Ett exempel på hur ett föremål som annars inte används kan få en ny funktion.

Tävlingen arrangerades för att uppmuntra fler att återbruka och tänka hållbart kring julklappar.