Återbrukade julklappar prisades i jultävling

Under december genomfördes en jultävling där invånare kunde skicka in bidrag på återbrukade julklappar. Nu har juryn, med representanter från Sigtuna Vatten & Renhållning AB, utsett vinnarna.

Förstapriset gick till en presentpåse sydd av gamla, ärvda dukar som inte längre används. En lösning som helt bygger på återbruk och som kan användas flera gånger.

Andrapriset tilldelades en stickväska sydd av en gotlandskjol i hemvävt ylletyg som köpts på second hand. Väskan är helt gjord av återbrukat material, där både foder och handtag har fått nytt liv.

Tredjepriset gick till en köttkvarn som byggts om till en ljusstake. Ett exempel på hur ett föremål som annars inte används kan få en ny funktion.

Tävlingen arrangerades för att uppmuntra fler att återbruka och tänka hållbart kring julklappar.

Av Erik Karlsson

Barnmorskor i Märsta gör hembesök efter förlossning

Nyheter Nyblivna föräldrar i Märsta erbjuds nu hembesök av barnmorskor för att öka tryggheten och ge stöd efter förlossningen. Projektet, som startade som pilot i Rinkeby, har nu permanentats och sprids till flera mottagningar inom Region Stockholm.

valet2026

Lokala V-politiker på riksdagslistan

Politik Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna får två representanter på partiets riksdagslista inför valet 2026. Leo Ahmed och Marta Aguirre har nominerats till listan som fastställdes vid en valkonferens i slutet av januari.