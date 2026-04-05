Åtalas för hot mot LSS-handläggare

En person åtalas för en rad hot riktade mot socialtjänst och andra yrkesgrupper i Sigtuna kommun, enligt en stämningsansökan.

Händelserna ska ha pågått från augusti till december 2025. Det handlar bland annat om hot mot en handläggare inom LSS efter ett beslut om avslag på en bostad. Hoten ska ha skickats via meddelanden och bedöms ha varit allvarliga nog att skapa rädsla för den utsattas säkerhet.

Åtalet omfattar även flera fall av olaga hot mot andra personer. Enligt handlingarna ska hot ha framförts via sms och röstmeddelanden, ibland tillsammans med bilder på vapen. I vissa fall ska hoten ha handlat om att skada eller döda personer samt att förstöra bostäder.

Det finns också en händelse där hot riktas mot en verksamhet inom äldreomsorgen. Där ska hot ha uttalats om våld mot både personal och verksamhet.

I slutet av perioden ska hot även ha riktats mot blåljuspersonal. Enligt åtalet ska personen ha kontaktat larmcentral och uttryckt hot, vilket ledde till en utryckning. På plats ska personen ha uppträtt hotfullt med tillhyggen.

Utöver hoten omfattar åtalet även misstankar om vapenbrott samt falskt larm.

Flera av de drabbade yrkar skadestånd för kränkning. Målet tas upp i domstol i Attunda tingsrätt.