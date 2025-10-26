Askerson på Moderaternas arbetsstämma i Västerås

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M) deltog i Moderaternas arbetsstämma i Västerås under fyra dagar.

Tillsammans med ombud från hela landet diskuterade och beslutade stämman om Moderaternas politik för den kommande mandatperioden.

Askerson deltog bland annat i utskottsarbetet kring Moderaternas ekonomiska politik och debatterade Arlandas betydelse för innovation, utveckling och tillväxt. Som ordförande i Arlandas värdkommun framhöll han vikten av att stärka flygplatsen, infrastrukturen runtomkring och antalet direktlinjer både inom Europa och interkontinentalt.

Stämman avslutades med beslut om politiken för nästa mandatperiod, som enligt partiet ska främja strävsamhet, trygghet och framtidstro.