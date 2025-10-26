Askerson i talarstolen på arbetsstämmanFoto: Mattias Askerson/Facebook

Askerson på Moderaternas arbetsstämma i Västerås

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M) deltog i Moderaternas arbetsstämma i Västerås under fyra dagar.

Tillsammans med ombud från hela landet diskuterade och beslutade stämman om Moderaternas politik för den kommande mandatperioden.

Askerson deltog bland annat i utskottsarbetet kring Moderaternas ekonomiska politik och debatterade Arlandas betydelse för innovation, utveckling och tillväxt. Som ordförande i Arlandas värdkommun framhöll han vikten av att stärka flygplatsen, infrastrukturen runtomkring och antalet direktlinjer både inom Europa och interkontinentalt.

Stämman avslutades med beslut om politiken för nästa mandatperiod, som enligt partiet ska främja strävsamhet, trygghet och framtidstro.

Av Erik Karlsson
Mord i Sigtunafjärden

50-åringen häktad för mordet

Notiser En 50-årig man har häktats misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015, uppger Attunda tingsrätt.

Mordet i Sigtunafjärden

Man begärd häktad för mord

Notiser Åklagare har beslutat om att lämna in en häktningsframställan mot den man som greps för 10 år sedan misstänkt för mord på en kvinna.

Inga hinder för ledning mellan Odensala-Väsby-Sollentuna

Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.