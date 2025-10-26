Askerson på Moderaternas arbetsstämma i Västerås

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M) deltog i Moderaternas arbetsstämma i Västerås under fyra dagar.
Tillsammans med ombud från hela landet diskuterade och beslutade stämman om Moderaternas politik för den kommande mandatperioden.
Askerson deltog bland annat i utskottsarbetet kring Moderaternas ekonomiska politik och debatterade Arlandas betydelse för innovation, utveckling och tillväxt. Som ordförande i Arlandas värdkommun framhöll han vikten av att stärka flygplatsen, infrastrukturen runtomkring och antalet direktlinjer både inom Europa och interkontinentalt.
Stämman avslutades med beslut om politiken för nästa mandatperiod, som enligt partiet ska främja strävsamhet, trygghet och framtidstro.
Notiser Sigtuna kommun har antagit en ny arkitekturpolicy som ska vägleda utvecklingen av allt från stadsdelar och byggnader till parker, landsbygd och offentliga platser. Policyn ska bidra till trygga, hållbara och vackra livsmiljöer där människan står i centrum, enligt kommunen.
Nyheter Trots flera anmälningar som kopplade en lokal uppfödare till 36 övergivna raskatter i Märsta, valde Länsstyrelsen i Stockholm att inte göra någon polisanmälan – i strid med djurskyddslagen, rapporterar Kalla fakta.
Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.