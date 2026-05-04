Askerson lyfter lokala effekter av Migrationsverket – möte med migrationsministern

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askersoson (M) har haft ett möte med migrationsminister Johan Forssell (M) om Migrationsverket och myndighetens verksamhet i kommunen.

Bakgrunden är att Askerson har lyft frågor om vilka effekter verksamheterna får lokalt. Enligt kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson handlar det bland annat om påverkan på skola och socialtjänst.

– Jag fick möjligheten att framföra Sigtuna kommuns syn på verksamheterna och berätta om effekterna som vi ser inom skola och socialtjänst, säger Mattias Askerson.

Under mötet presenterade kommunen också ett förslag som enligt Askerson ska göra det möjligt att behålla verksamheterna, samtidigt som negativa konsekvenser för invånarna minskar.

– Förslaget möjliggör för Migrationsverkets verksamheter samtidigt som de negativa effekterna som drabbar kommuninvånarna lyfts bort.

I samband med mötet togs även ett enskilt ärende upp. Det gäller en ung person som fått ett utvisningsbeslut trots att hon enligt kommunen har etablerat sig i samhället.

– Kommunledningen är enig i att vi ser negativt på att personer som gjort allt rätt, integrerat sig och vill bidra till samhället ändå får beskedet att de inte ska få vara kvar, säger Mattias Askerson.