Askerson etta på Moderaternas lista

Moderaterna har fastställt sin lista till fullmäktige, den toppas inte oväntat av kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson - Jag tackar för förtroendet att få toppa listan och tycker det är väldigt positivt att vi har en så bra mix av både nya och erfarna kandidater, säger han i ett uttalande.

Mattias Askerson toppar Moderaternas lista till fullmäktige. Listan fastställdes av nomineringsstämman under onsdagen. Jan Holmberg (M) från Upplands-Väsby ledde kommitténs arbete. Enligt ett pressmeddelande har processen varit noggrann med försöksnominering, bakgrundskontroller och intervjuer med nya och erfarna medlemmar. Samtliga som nu utsetts till kandidater ska genomgå en utbildning för att kunna arbeta både i valrörelsen och under den kommande mandatperioden.

– Jag tackar för förtroendet att få toppa listan och tycker det är väldigt positivt att vi har en så bra mix av både nya och erfarna kandidater. Det ska bli roligt att jobba för ytterligare en valseger med alla dessa engagerade moderater och tillsammans se till att vi får fortsätta styra även nästa mandatperiod, säger Mattias Askerson i ett pressmeddelande.

Under våren fastställs Moderaternas valplan och kampanjschema inför valet. Kandidaterna på valsedeln kommer under året att möta väljare genom olika kampanjaktiviteter runt om i kommunen. Partiet planerar även återkommande arrangemang som ”AW med politik” och ”Möte med Mattias”, där kommunalrådet Mattias Askerson och andra företrädare finns på plats för samtal och frågor. Tid och plats för aktiviteterna kommuniceras via annonser, partiets webbplats och sociala medier. Moderaterna lyfter samtidigt fram resultat från de senaste åtta åren vid makten, bland annat sänkt skatt, satsningar på trygghet, upprustning av parker och vägar samt ökad nöjdhet inom äldreomsorgen, samtidigt som partiet pekar på att fortsatt utvecklingsarbete återstår i kommunen.