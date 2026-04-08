Askerson begär möte med migrationsministern

Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande, har skickat en begäran om möte med Migrationsministern Johan Forsell (M).

Anledningen till mötet är de effekter som Migrationsverkets verksamheter i kommunen har på invånarna. märsta.nu har tidigare rapporterat om exempelvis återvändande center i Arlandastad och dess påverkan på kommunen.

I brevet skriver Askerson att tidigare kontakter med Migrationsverket, både på lokal, regional och nationell nivå, inte har lett till god dialog. Kommunen vill tydliggöra att det inte är rimligt att Sigtuna ensam ska bära kostnader och negativa konsekvenser som uppstår till följd av migrationspolitiken, som är ett nationellt ansvar.

Askerson framhåller att han inte motsätter sig regeringens arbete med en ordnad och stram migrationspolitik, men understryker att kommunen inte ska behöva stå för kostnader och kvalitetseffekter som drabbar invånarna. Kommunen har föreslagit olika lösningar för att Migrationsverket och staten ska ta sitt fulla ansvar, men dessa har hittills inte fått gehör.

Om ingen förändring sker varnar Askerson för att kommunen kan komma att använda sina befintliga verktyg för att försvåra etableringen av Migrationsverkets verksamheter. Han poängterar samtidigt att detta inte är önskat och hoppas på ett konstruktivt möte med migrationsministern. Migrationsministern har genom sin sekreterare svarat att han kan tänka sig ett möte om situationen under april. Mötet kommer troligtvis att ske på Regeringskansliet i Stockholm.