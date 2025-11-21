Vi står alltid på kommuninvånarnas sida

Att styra en kommun är ett omfattande och komplext uppdrag där en stor mängd beslut som på­verkar ­invånarnas vardag fattas dagligen.

Uppdraget kräver att hela organisationen fungerar och att man kan lita på varandra i alla led. Politiker och medarbetare har helt olika roller och politiker varken ska eller får vara inne och peta i varje detalj.

Sedan jag tillträdde har jag lagt mycket tid på att var ute i våra egna verksamheter, besöka lokala företag och föreningar för att lyssna in synpunkter, inspel och önskemål. Så sent som i onsdags besökte jag Träffpunkten i Märsta för att träffa och lyssna på såväl personalen som de äldre. Jag vill vara både tillgänglig och inlyssnande.

Sigtuna ska vara en av Sveriges bästa kommuner, därför jobbar vi hela tiden för att utveckla och förbättra oss. Ingen organisation är dock perfekt och det kan alltid uppstå brister även i en strukturerad och välfungerande sådan. De brister som framkom i utredningen som beställdes i våras och som Uppdrag granskning lyfter är allvarliga och vi har redan satt in flera åtgärder.

Det är viktigt att komma ihåg att det är en stor skillnad nu mot hur det var när vi tog över efter Socialdemokraterna 2017 då allvarliga brister som medvetet skatteslöseri och vänskapskorruption präglade kommunen. Den moderatledda kommunledning som tog över åtgärdade bristerna genom att bland annat införa visselblåsarsystem, etiska riktlinjer och riktlinjer för markanvisningar samt flera noggranna styr- och uppföljningsfunktioner.

I år har vi beslutat att en ny upphandlingsorganisation ska införas med syftet att stärka kontrollen och uppföljningen samt öka den politiska insynen i kommunens upphandlingar. Kommunstyrelsen har även fattat beslut om att ge kommundirektören uppdraget att ta fram nya rutiner för konsultanvändning i hela organisationen. Konsulter är en tillgång för kommunen när de används på rätt sätt, men det kräver tydlighet och transparens i uppdraget. Därför har vi också vidtagit flera åtgärder för att säkerställa spårbarhet, transparens och kontroll vad gäller konsultavrop.

Avslutningsvis och som nämnt i inledningen, som kommunstyrelsens ordförande vill jag vara tillgänglig och inlyssnande. Det gäller såväl för invånare, medarbetare, företagare som föreningsliv och jag upplever att jag har en god relation till samtliga gruppledare, både i opposition och majoritet. Jag har också ett stort förtroende för de över 3 000 medarbetare som varje dag arbetar för invånarnas skull.

Den kommunledning som jag leder kommer fortsätta arbeta för en bättre kommun och vi kommer inte stoppa huvudet i sanden inför eventuella brister som framkommer. Sigtuna kommuns invånare ska känna sig trygga med att vi alltid står på deras sida.

– Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande