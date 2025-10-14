Armand Duplantis får sin bild avtäckt.Foto: Pressbild

Armand Duplantis nytt ansikte på Arlandas ”Welcome to my hometown”

Stavhopparen och världsrekordinnehavaren Armand ”Mondo” Duplantis har fått sin plats på Arlandas välkända porträttvägg ”Welcome to my hometown”. Under tisdagen avtäcktes hans porträtt i bagagehallen i Terminal 5.

Det välkända porträttgalleriet ”Welcome to my hometown” på Stockholm Arlanda Airport har fått ett nytt tillskott. Under tisdagen avtäckte Armand Duplantis sitt porträtt tillsammans med Karl Eklund, flygplatschef på Arlanda.
– Jag är otroligt glad över att få vara en del av porträttgalleriet på Arlanda. När jag ser alla andra fantastiska svenskar som hänger där känns det väldigt hedersamt och jag är stolt över att få välkomna alla resenärer till Stockholm, säger Armand Duplantis.

Duplantis är en av två profiler som valts in av en nytillsatt jury bestående av representanter från Swedavia, Stockholm Business Region och Stockholms Handelskammare. Den andra är Benjamin Ingrosso, vars porträtt avtäcktes tidigare i år.

– Jag är väldigt glad över att få hälsa Armand Duplantis välkommen till Arlanda och ”Welcome to my hometown”. Galleriet är ett mycket uppskattat inslag som ger både hemvändande svenskar och utländska besökare en chans att känna stolthet och nyfikenhet inför Sverige, säger Karl Eklund.

Porträttgalleriet har funnits sedan 2005 och består idag av 88 porträtt i terminal 2 och 5. Syftet är att lyfta fram personer från Stockholms- och Uppsalaregionen som gjort betydande insatser inom områden som idrott, kultur, innovation, musik och näringsliv.

Av Erik Karlsson

Sigtuna tappar i ranking av företagsklimat

Näringsliv Sigtuna kommun backar 22 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking Lokalt företagsklimat och hamnar i år på plats 88 av landets 290 kommuner. Det är kommunens sämsta resultat sedan mätningarna startade 2001. Undersökningen bygger på enkätsvar från över 32 000 företagare i Sverige.

Elever får prova på byggyrken vid Arlanda

Näringsliv Den 17–18 september hålls en yrkesmässa på Byggbranschens säkerhetspark vid Arlanda, dit omkring 400 elever från årskurs 8 och 9 är inbjudna. Under två dagar får eleverna testa på olika yrken inom samhällsbyggnadssektorn genom 11 stationer bemannade av yrkesverksamma.

Norwegian utökar från Arlanda nästa sommar

Näringsliv Norwegian presenterar sitt basprogram för sommaren 2026 och meddelar att flygbolaget kommer att trafikera över 60 linjer till mer än 50 destinationer från Sverige. För Arlanda innebär det fler avgångar till flera populära resmål samt en breddning av utbudet.

Marknadsplatsen prisas

Näringsliv Marknadsplatsen i Terminal 5 på Arlanda har utsetts till vinnare i den nordiska finalen av NCSC Nordic Awards i kategorin ”Årets kommersiella yta under 25 000 kvadratmeter”.

Stor fastighetsaffär i Sigtuna

Näringsliv En fastighetsaffär har genomförts i Sigtuna och Knivsta. Arnolds Vingar AB har sålt ett bestånd bestående av fyra bostadsfastigheter, en förskola och en kontorsfastighet till CJE Förvaltnings AB. Totalt omfattar affären 3 500 uthyrbara kvadratmeter i centrala lägen.