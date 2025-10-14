Armand Duplantis nytt ansikte på Arlandas ”Welcome to my hometown”

Stavhopparen och världsrekordinnehavaren Armand ”Mondo” Duplantis har fått sin plats på Arlandas välkända porträttvägg ”Welcome to my hometown”. Under tisdagen avtäcktes hans porträtt i bagagehallen i Terminal 5.

Det välkända porträttgalleriet ”Welcome to my hometown” på Stockholm Arlanda Airport har fått ett nytt tillskott. Under tisdagen avtäckte Armand Duplantis sitt porträtt tillsammans med Karl Eklund, flygplatschef på Arlanda.

– Jag är otroligt glad över att få vara en del av porträttgalleriet på Arlanda. När jag ser alla andra fantastiska svenskar som hänger där känns det väldigt hedersamt och jag är stolt över att få välkomna alla resenärer till Stockholm, säger Armand Duplantis.

Duplantis är en av två profiler som valts in av en nytillsatt jury bestående av representanter från Swedavia, Stockholm Business Region och Stockholms Handelskammare. Den andra är Benjamin Ingrosso, vars porträtt avtäcktes tidigare i år.

– Jag är väldigt glad över att få hälsa Armand Duplantis välkommen till Arlanda och ”Welcome to my hometown”. Galleriet är ett mycket uppskattat inslag som ger både hemvändande svenskar och utländska besökare en chans att känna stolthet och nyfikenhet inför Sverige, säger Karl Eklund.

Porträttgalleriet har funnits sedan 2005 och består idag av 88 porträtt i terminal 2 och 5. Syftet är att lyfta fram personer från Stockholms- och Uppsalaregionen som gjort betydande insatser inom områden som idrott, kultur, innovation, musik och näringsliv.