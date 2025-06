Arlandautredaren – Norman – har både rätt och fel!

Helt rätt har han när det gäller att förhandla bort stationsavgiften på 149:- till A-train som omöjliggör resande för de flera tusental som arbetar dagligen på själva flygplatsen, andra flygrelaterade jobb eller andra verksamheter inom det vidare Arlandaområdet.

Effekterna av detta ser man på Märsta station där mängder av arbetstagare – och en del resenärer – i ur och skur byter från pendeltåg till den otillräckliga busservice som trafikerar Arlanda. En omförhandling borde skett för länge sedan, men bättre sent än aldrig. Att lösa finansieringen torde vara en angelägenhet för både staten, regionen, kommunen och ”branschen”. Trängselskatt – i varje fall för färd in i det vidare Arlandaområdet – kan vara en del.

Helt fel har han när han baserar sina förslag på att flygtrafiken via Arlanda skall öka från 22 miljoner passagerare 2023 till 40 miljoner 2050. Det får och kommer inte att ske. Svenskars flygande är en av de största orsakerna till utsläppen av klimatgaser – jämförligt med all personbilstrafik i landet. Detta utan att man räknat in ”höghöjdseffekten” som är nästa lika stor om än något kortvarigare. Lyckligtvis uppvisar den faktiska utvecklingen av flyget att de sanslösa prognoserna som ”branschen” – och Norman – lutar sig på sedan länge är obsoleta. Efter stadig ökning under början av 2000-talet minskade ökningen för att toppa på 27 miljoner passagerare via Arlanda 2018. Redan 2019 – alltså innan pandemin – minskade antalet till 26 miljoner. Efter pandemin har återhämtningen gått sakta – 22 miljoner 2022 och 23 miljoner 2024. Första fem månaderna 2025 visar en liten ökning för Arlanda helt beroende på en välkommen överflyttning från Bromma flygplats. Flygandet från landets alla flygplatser står helt still jämfört med 2024.

De uppblåsta ökningstalen kommer inte att inträffa. Utrikesflyg att utsläppsbeskattas (ingå i utsläppsrättssystemet). Försöken att göra flyget mindre klimatpåverkande är kostnadsdrivande (helt frånsett att tillgången till alternativa bränslen är knapp och har samma omedelbara klimatpåverkan som fossilt). Och opinionen mot ökat flygande kommer att stärkas ytterligare. Drömmen om ett klimatneutralt flyg till rimligt pris är just en dröm. Att flyga är energikrävande – ju längre desto mer.

Arlanda blir dock kvar som Sveriges viktigaste flygplats – inte minst som nav för viktig tågtrafik. Området kommer vara en stor arbetsplats i regionen. Åtgärder för bättre kollektivtrafik nödvändiga och välkomna – särskilt spårbunden. Däremot behövs inte mer kapacitet för biltrafiken. Trots regeringens målmedvetna arbete att skydda bilisterna från nödvändiga kostnadsökningar kommer polletten att trilla ner och insikten att det är kollektivtrafiken som är lösningen – inte mer bilåkande (eller flygande).