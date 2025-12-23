Arlandastad Group säljer byggrätter i Arlandastad

Arlandastad Group har tecknat en avsiktsförklaring om att sälja mark där det finns rätt att bygga, så kallade byggrätter, i Arlandastad. Affären omfattar totalt 37 200 kvadratmeter och har ett värde på 186 miljoner kronor.

Enligt ett pressmeddelande har köparen valt att vara anonym och ska nu genomföra en genomgång av området innan affären slutförs. Det handlar bland annat om att undersöka markens förutsättningar för byggnation. Enligt Arlandastad Group är försäljningen en del av bolagets arbete med att utveckla och skapa värde i sina markområden i Arlandastad. Om affären genomförs fullt ut innebär den ett pris på cirka 5 000 kronor per kvadratmeter byggrätt. Under måndagen offentliggjorde Arlandastad Emil Lundgren som ny hyresgäst i F60 Företagspark.