Arlandastad Group säljer byggrätter i Arlandastad

Arlandastad Group har tecknat en avsiktsförklaring om att sälja mark där det finns rätt att bygga, så kallade byggrätter, i Arlandastad. Affären omfattar totalt 37 200 kvadratmeter och har ett värde på 186 miljoner kronor.

Enligt ett pressmeddelande har köparen valt att vara anonym och ska nu genomföra en genomgång av området innan affären slutförs. Det handlar bland annat om att undersöka markens förutsättningar för byggnation. Enligt Arlandastad Group är försäljningen en del av bolagets arbete med att utveckla och skapa värde i sina markområden i Arlandastad. Om affären genomförs fullt ut innebär den ett pris på cirka 5 000 kronor per kvadratmeter byggrätt. Under måndagen offentliggjorde Arlandastad Emil Lundgren som ny hyresgäst i F60 Företagspark.

Av Erik Karlsson

EQT ny ägare till A-Train och Arlanda express

Näringsliv A-Train, som äger Arlandabanan och driver Arlanda express, får riskkapitalbolaget EQT som ny långsiktig ägare. Verksamheten fortsätter med fokus på pålitlig och hållbar tågtrafik mellan Stockholm och Arlanda flygplats.

Nu öppnar nomineringen till årets företagarpriser

Näringsliv Det är nu möjligt att nominera kandidater till årets företagarpriser i Sigtuna. Näringslivsorganisationen Företagarna har i över 25 år delat ut utmärkelsen Årets Företagare för att lyfta fram företagare som genom engagemang, handlingskraft och nytänkande fungerar som förebilder.

Klart med ny krog på Hamnplan

Näringsliv Nu är det klar med ny krog till Hamnplan. Tidigare i år avbröts planerna med en entreprenör. Men nu har kommunen meddelat att en ny aktör startar upp 2026.

Stark ökning av resandet via Arlanda i november

Näringsliv Resandet fortsatte att öka på Arlanda under november, enligt Swedavias månadsstatistik. Totalt reste drygt 1,8 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad förra året.

Fem konkurser under november

Näringsliv Under november registrerades fem konkurser i Sigtuna kommun. Bland de bolag som försattes i konkurs finns Legacy Bygg AB, som omsatte 6,8 miljoner kronor, samt HS1 Bemanning AB, Cedar Point AB, Firedev AB och Scandinavian Air Bridge AB.

Nytt branschpartnerskap mellan Training Partner och Formac

Näringsliv Training Partner Nordic AB och Formac Production AB inleder ett nytt samarbete med fokus på att stärka kompetens, säkerhet och teknikutveckling inom fordons- och maskinområdet. Partnerskapet kombinerar utbildning och produktlösningar för att möta en snabbt föränderlig bransch.

Arbetslösheten ökar i Sigtuna

Näringsliv Arbetslösheten i Sigtuna kommun steg under oktober och ligger nu över både läns- och rikssnittet. Totalt var 2 364 personer inskrivna som arbetssökande, en ökning jämfört med samma period förra året.