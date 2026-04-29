Arlandagymnasiet flyttar in på till Arlanda flygplats

Arlandagymnasiet tar nu steget in på Arlanda flygplats. Ett nytt hyresavtal innebär att skolan får tillgång till cirka 3 300 kvadratmeter lokaler direkt inne på flygplatsområdet.

Det är Swedish Airport Infrastructure AB som hyr ut ytorna, som bland annat består av hangar och utbildningslokaler. Lokalerna ska anpassas för flygteknisk utbildning.

Satsningen innebär att delar av utbildningen kan bedrivas i direkt anslutning till flygverksamheten. Tanken är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv, där elever får arbeta närmare den miljö de utbildar sig för.

Arlandagymnasiet har sedan tidigare inriktning mot flygteknik. Med etableringen på Arlanda flygplats blir det möjligt att samla både teori och praktik på samma plats.