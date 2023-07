Arlandabanan lagas fram till augusti – september

På grund av urspårningen i slutet av maj har pendeltåg på linje 40 till Arlanda Central nu omdirigerats via Märsta och Rosersberg.

Ändringen påverkar även fjärr- och regionaltåg, vilka inte kommer att stanna vid Arlanda C förrän reparationerna är slutförda. Det förväntas att pendeltågen kommer att stanna vid Märsta och Rosersberg fram till månadsskiftet augusti-september, då reparationerna förväntas vara klara.

Ursprungsorsaken till olyckan vid Arlanda C var en urspårning som resulterade i omfattande skador på järnvägen. Tågtrafiken påverkades omedelbart och efter noggrann utvärdering beslutades det att ändra rutterna för pendeltågen för att säkerställa resenärers säkerhet och minimera eventuella störningar i trafiken.

Reparationsarbetet vid Arlanda C förväntas vara långvarigt på grund av omfattningen av skadorna. Järnvägsmyndigheterna och underhållsföretagen arbetar tillsammans för att återställa järnvägsspåren till sitt normala skick och återuppta tågtrafiken till Arlanda C så snart som möjligt.

Under omläggningen kommer pendeltåg på linje 40 att stanna vid Märsta och Rosersberg istället för vid Arlanda C. Resenärer som normalt skulle resa till eller från Arlanda C uppmanas att anpassa sina resplaner och använda alternativa transportsätt för att nå flygplatsen eller andra destinationer. För att underlätta för resenärerna kommer extra bussar och taxitjänster att finnas tillgängliga vid Märsta och Rosersberg för att underlätta vidare resor.