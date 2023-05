Arlandabanan behöver repareras

Efter lördagens urspårning kommer trafiken på Arlanda Express att stå still troligtvis en vecka.

Det var på lördagen som ett tåg med cirka 70 passagerare ombord spårade ur vid Skoby söder om Arlanda. Två personer fick föras till sjukhus med ambulans och tågtrafiken förbi platsen stängdes av under hela lördagen. Nu tyder det mesta på att cirka en kilometer räls skadats och måste bytas ut. Det kommer ta cirka en vecka att reparera rapporterar Sveriges Radio. Trafik mellan Stockholm-Uppsala via Arlanda påverkas och får istället köra via Märsta. Olyckan ska utredas av statens haverikommission.