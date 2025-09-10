Arlandaanställd åtalas efter att ha följt flickvän till gaten
En man i 25-årsåldern som arbetar på Arlanda står åtalad efter att ha utnyttjat sitt passerkort för att följa sin flickvän till gaten, trots att han själv inte skulle resa.
Händelsen inträffade för ett par månader sedan. När mannen senare skulle lämna flygplatsens säkerhetsklassade område stoppades han i tullen. Personal på plats larmade polisen eftersom passerkortet inte får användas på det sättet.
Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i både Stockholm och Uppsala län, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll den 10 september klockan 17.00 fram till natten mot torsdag klockan 03.00.
Notiser Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.
Notiser Under sommaren har ambulanssjukvården i Stockholms län präglats av personalbrist och fordon som stått stilla. Som en del i att förbättra situationen har Region Stockholm köpt in 27 nya ambulanser som tas i bruk i oktober, rapporterar SVT Stockholm.
Notiser Barnahus Stockholm Nord i Sigtuna kommun fick under torsdagen besök av Brasiliens riksåklagare tillsammans med kollegor och representanter för World Childhood Foundation. Syftet med besöket var att få en inblick i den svenska barnahusmodellen.