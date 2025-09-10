Arlandaanställd åtalas efter att ha följt flickvän till gaten

En man i 25-årsåldern som arbetar på Arlanda står åtalad efter att ha utnyttjat sitt passerkort för att följa sin flickvän till gaten, trots att han själv inte skulle resa.

Händelsen inträffade för ett par månader sedan. När mannen senare skulle lämna flygplatsens säkerhetsklassade område stoppades han i tullen. Personal på plats larmade polisen eftersom passerkortet inte får användas på det sättet.

Nu åtalas mannen för sitt agerande, skriver UNT.