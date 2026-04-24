Arlanda tappar – pekas ut som affärsrisk

Arlanda tappar mark jämfört med andra nordiska flygplatser. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv, som menar att utvecklingen riskerar att påverka både företag och investeringar i Sverige.

Enligt rapporten har flyget inte återhämtat sig fullt ut efter pandemin. Antalet flygförbindelser till och från Sverige har minskat med omkring en tredjedel sedan 2019. Tydligast syns tappet i trafiken utanför Europa, där direktlinjerna minskat kraftigt.

Samtidigt pekar rapporten på att Arlanda i dag har fler linjer till semesterresmål än till ekonomiskt viktiga marknader. Det kan göra det svårare för företag att resa till rätt destinationer för affärer och samarbeten.

I jämförelse med andra flygplatser i Norden ligger Arlanda efter när det gäller direktförbindelser till stora ekonomier. Flygplatser som Köpenhamn och Helsingfors når i dag större delar av världsmarknaden, trots att de inte alltid har fler resenärer totalt.

Enligt Svenskt Näringsliv finns det en tydlig koppling mellan flygtrafik och ekonomisk utveckling. Sämre tillgänglighet riskerar att påverka handel, investeringar och möjligheten att etablera företag i Sverige.