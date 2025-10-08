Foto: Daniel Asplund/Swedavia

Arlanda tappar mark – Sverige har sämst flygtillgänglighet i EU

Sverige har haft den svagaste utvecklingen i hela EU när det gäller flygtillgänglighet sedan pandemin, enligt en sammanställning från Stockholms Handelskammare.

Sverige har haft den svagaste utvecklingen i hela EU när det gäller flygtillgänglighet sedan pandemin, enligt en sammanställning från Stockholms Handelskammare. Särskilt tydligt märks tappet på Arlanda, som i den senaste jämförelsen från ACI Europe hamnar först på 19:e plats bland europeiska storflygplatser – fem placeringar efter Köpenhamns flygplats Kastrup.

Handelskammaren konstaterar att Arlandas totala tillgänglighet är 19 procent lägre än Kastrups, vilket speglar ett minskat antal direktförbindelser och försämrade möjligheter till effektiva byten vidare ut i världen. För ett exportberoende land som Sverige beskrivs utvecklingen som ett växande tillväxthinder.

Organisationen uppmanar regeringen att snabbt genomföra förslagen i den så kallade Arlandautredningen, som presenterades tidigare i somras. Utredningen innehåller bland annat förslag om att ta bort stationsavgiften för pendeltåget till Arlanda, sänka biljettpriset från cirka 190 till omkring 43 kronor, öka antalet tågavgångar och genomföra väginvesteringar kring flygplatsen.

Av Erik Karlsson

Sigtuna tappar i ranking av företagsklimat

Näringsliv Sigtuna kommun backar 22 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking Lokalt företagsklimat och hamnar i år på plats 88 av landets 290 kommuner. Det är kommunens sämsta resultat sedan mätningarna startade 2001. Undersökningen bygger på enkätsvar från över 32 000 företagare i Sverige.

Elever får prova på byggyrken vid Arlanda

Näringsliv Den 17–18 september hålls en yrkesmässa på Byggbranschens säkerhetspark vid Arlanda, dit omkring 400 elever från årskurs 8 och 9 är inbjudna. Under två dagar får eleverna testa på olika yrken inom samhällsbyggnadssektorn genom 11 stationer bemannade av yrkesverksamma.

Norwegian utökar från Arlanda nästa sommar

Näringsliv Norwegian presenterar sitt basprogram för sommaren 2026 och meddelar att flygbolaget kommer att trafikera över 60 linjer till mer än 50 destinationer från Sverige. För Arlanda innebär det fler avgångar till flera populära resmål samt en breddning av utbudet.

Marknadsplatsen prisas

Näringsliv Marknadsplatsen i Terminal 5 på Arlanda har utsetts till vinnare i den nordiska finalen av NCSC Nordic Awards i kategorin ”Årets kommersiella yta under 25 000 kvadratmeter”.

Stor fastighetsaffär i Sigtuna

Näringsliv En fastighetsaffär har genomförts i Sigtuna och Knivsta. Arnolds Vingar AB har sålt ett bestånd bestående av fyra bostadsfastigheter, en förskola och en kontorsfastighet till CJE Förvaltnings AB. Totalt omfattar affären 3 500 uthyrbara kvadratmeter i centrala lägen.

Märsta Förenade testar eldriven lastbil

Näringsliv Märsta Förenade är med i ett nytt pilotprojekt tillsammans med Heidelberg Materials Ballast Sverige. Nu ska en helt eldriven lastbil köra grus och krossmaterial mellan täkten i Riksten och kunder i Stockholm, både dag och natt.