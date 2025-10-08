Arlanda tappar mark – Sverige har sämst flygtillgänglighet i EU

Sverige har haft den svagaste utvecklingen i hela EU när det gäller flygtillgänglighet sedan pandemin, enligt en sammanställning från Stockholms Handelskammare.

Sverige har haft den svagaste utvecklingen i hela EU när det gäller flygtillgänglighet sedan pandemin, enligt en sammanställning från Stockholms Handelskammare. Särskilt tydligt märks tappet på Arlanda, som i den senaste jämförelsen från ACI Europe hamnar först på 19:e plats bland europeiska storflygplatser – fem placeringar efter Köpenhamns flygplats Kastrup.

Handelskammaren konstaterar att Arlandas totala tillgänglighet är 19 procent lägre än Kastrups, vilket speglar ett minskat antal direktförbindelser och försämrade möjligheter till effektiva byten vidare ut i världen. För ett exportberoende land som Sverige beskrivs utvecklingen som ett växande tillväxthinder.

Organisationen uppmanar regeringen att snabbt genomföra förslagen i den så kallade Arlandautredningen, som presenterades tidigare i somras. Utredningen innehåller bland annat förslag om att ta bort stationsavgiften för pendeltåget till Arlanda, sänka biljettpriset från cirka 190 till omkring 43 kronor, öka antalet tågavgångar och genomföra väginvesteringar kring flygplatsen.