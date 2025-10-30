Arlanda rankas som Europas punktligaste storflygplats

Swedavia redovisar ett fortsatt positivt resultat för årets tredje kvartal, med ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat. Bolaget uppger att efterfrågan på flygresor ökade både inrikes och utrikes, samtidigt som de kommersiella intäkterna steg.

Under kvartalet reste knappt tio miljoner passagerare via Swedavias tio flygplatser, en ökning med drygt tre procent jämfört med samma period förra året. Utrikesresandet ökade med drygt tre procent och inrikesresandet med knappt fyra. Nettoomsättningen uppgick till 1,8 miljarder kronor, en ökning med 102 miljoner, och rörelseresultatet förbättrades till 249 miljoner kronor.

Stockholm Arlanda Airport rankas nu som Europas punktligaste storflygplats enligt Eurocontrol, sett till årets första nio månader. Flygplatsen har även fått utmärkelsen ”Årets kommersiella plats” vid NSCS Nordic Award.

Swedavia uppger att utvecklingen av framtidens Arlanda fortlöper enligt plan, med nya bryggor och uppställningsplatser. Samtidigt växer flera flygbolag på flygplatsen, däribland Norwegian och Ryanair.

Bolaget poängterar att den ökade konkurrenskraften på Arlanda delvis beror på avskaffad flygskatt och tidigare investeringar, men att behovet av fler direkta interkontinentala förbindelser kvarstår. SAS beslut att koncentrera sina långlinjer till Köpenhamn lyfts som en utmaning, samtidigt som Swedavia menar att Arlandas konkurrenskraftiga avgifter och den starka företagsmarknaden skapar goda förutsättningar för nya etableringar.

Swedavia uppger också att man ser fram emot regeringens kommande beslut kring infrastrukturen i anslutning till Arlanda, och efterlyser bred politisk samsyn för långsiktiga och stabila villkor i transportsektorn.