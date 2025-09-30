Utbyggnad av E4 till Arlanda föreslås i ny plan

Trafikverket har presenterat sitt förslag till ny nationell plan för transportinfrastrukturen där det framgår att E4:an ska breddas från Väsby till Arlanda.
Trafikverket föreslår att E4 mellan trafikplats Glädjen och Arlanda byggs ut med fler körfält. Satsningen är en del av den nationella planen för transportinfrastrukturen 2026–2037.
Förslaget omfattar den 11,6 kilometer långa sträckan, som planeras att breddas från två till tre körfält i vardera riktningen. Utbyggnaden innebär även att på- och avfartsramper justeras och att flera gång- och cykelpassager, vägportar och broar längs vägen kan behöva byggas om.
Nyheter En ny rapport från Kollektivtrafikbarometern visar att 93 procent av resenärerna tycker att det är fel att resa utan giltig biljett i kollektivtrafiken, inklusive SL. Trots det finns grupper som ibland väljer att inte betala, framför allt yngre personer, män, studenter och personer som reser dagligen i storstadsområden.
Nyheter Efter att Sigtuna fritidsgård stängde i våras har kommunen satsat mer på en mobil fritidsverksamhet. Syftet är att nå fler ungdomar där de faktiskt finns och skapa en meningsfull fritid tillsammans med föreningar och andra aktörer.
Politik Valdeltagandet i kyrkovalet 2025 ser ut att bli något lägre än i valet 2021. I Sigtuna kommun är det Sigtuna församling som har högst andel röstande, med 18,5 procent av medlemmarna som utnyttjat sin rösträtt.
Blåljus En man i 30-årsåldern greps under natten mot lördag i Skånela utanför Rosersberg. Polisen misstänker att cykeln mannen hade med sig är stulen, och han är nu misstänkt för både häleri och narkotikabrott.
Politik Efter tappet i Svenskt Näringslivs ranking fokuserar Sigtuna kommun på att knyta ihop skola och näringsliv. Genom satsningen MOA ska fler unga inspireras till framtida yrkesval samtidigt som företagen får bättre tillgång till kompetens.