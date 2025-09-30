Utbyggnad av E4 till Arlanda föreslås i ny plan

Trafikverket har presenterat sitt förslag till ny nationell plan för transportinfrastrukturen där det framgår att E4:an ska breddas från Väsby till Arlanda.

Trafikverket föreslår att E4 mellan trafikplats Glädjen och Arlanda byggs ut med fler körfält. Satsningen är en del av den nationella planen för transportinfrastrukturen 2026–2037.

Förslaget omfattar den 11,6 kilometer långa sträckan, som planeras att breddas från två till tre körfält i vardera riktningen. Utbyggnaden innebär även att på- och avfartsramper justeras och att flera gång- och cykelpassager, vägportar och broar längs vägen kan behöva byggas om.