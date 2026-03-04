Arlanda ökade med sju procent i februari

Resandet via Arlanda fortsatte att öka i februari. Totalt reste drygt 1,6 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en uppgång med sju procent jämfört med samma månad i fjol. Det framgår av ett pressmeddelande från Swedavia.

Utrikesresandet ökade med sju procent till nära 1,3 miljoner resenärer. Inrikesresandet ökade med åtta procent och uppgick till drygt 330 000 resenärer.

Totalt reste drygt 2,2 miljoner passagerare via Swedavias tio flygplatser under februari, en ökning med sju procent jämfört med februari 2025. Utrikesresandet ökade med sex procent och inrikesresandet med nio procent.

Enligt Swedavia påverkas utvecklingen av stärkt tillgänglighet och ökad efterfrågan på flygresor. Samtidigt kan oroligheter i omvärlden påverka trafiken framöver.

I mars startar nya linjer från Arlanda till Tirana och Bukarest med Wizz Air samt till Stavanger med Finnair.