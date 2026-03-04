Arlanda ökade med sju procent i februari

Resandet via Arlanda fortsatte att öka i februari. Totalt reste drygt 1,6 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en uppgång med sju procent jämfört med samma månad i fjol. Det framgår av ett pressmeddelande från Swedavia.
Utrikesresandet ökade med sju procent till nära 1,3 miljoner resenärer. Inrikesresandet ökade med åtta procent och uppgick till drygt 330 000 resenärer.
Totalt reste drygt 2,2 miljoner passagerare via Swedavias tio flygplatser under februari, en ökning med sju procent jämfört med februari 2025. Utrikesresandet ökade med sex procent och inrikesresandet med nio procent.
Enligt Swedavia påverkas utvecklingen av stärkt tillgänglighet och ökad efterfrågan på flygresor. Samtidigt kan oroligheter i omvärlden påverka trafiken framöver.
I mars startar nya linjer från Arlanda till Tirana och Bukarest med Wizz Air samt till Stavanger med Finnair.
Partner Att flytta mellan Märsta och Stockholm är ett vanligt steg, oavsett om man söker stadens puls eller ett lugnare boende. Ofta handlar det om en lägenhetsflytt, och då är det flera praktiska detaljer som påverkar hur smidigt allt går – särskilt i flerfamiljshus.
Partner På Arlanda kan ett skift börja före gryningen, sluta sent, eller vara förlagt på natten. Dessutom kan tempot växla snabbt beroende på trafiksituationen, och då är det lätt att tappa både energi och skärpa innan passet är över.
Partner Att bli personlig tränare i Sverige innebär mer än bara ett träningsintresse, det kräver rätt certifiering för att du ska kunna arbeta professionellt och bli anställningsbar på gym eller anlitad som egenföretagare. Utbildningskraven varierar kraftigt beroende på licens, arbetsgivare och om du vill jobba i Sverige eller utomlands.
Partner Glasväggar för inomhusbruk är en lösning som delar av rum samtidigt som ljusflödet behålls genom bostaden. Du skapar en tydlig rumsindelning med hög ljudisolering utan att stänga in ytorna, vilket gör dem perfekta för hemmakontor eller sovalkover.
Näringsliv Från och med 1 februari 2026 är DSV och Schenker formellt integrerade i Sverige. Sammanslagningen följer på fusionen den 30 april 2025 och innebär att DSV nu kan erbjuda ett heltäckande transport- och logistiknätverk på den svenska marknaden.
Näringsliv Elin Ingves Pyk från Rosersberg är nominerad till Årets VD 2025 i kategorin små företag. Hon är vd för Sevan och Sevan Hummus Factory, som har verksamhet i Rosersberg, och är en av tre finalister till utmärkelsen.
Näringsliv Behovet av personal är fortsatt stort på Stockholm Arlanda Airport. Inför sommaren 2026 finns över 600 lediga tjänster att söka på landets största flygplatser, varav drygt 300 på Arlanda genom Swedavia. Därutöver rekryterar även många av de företag som är verksamma på flygplatsen.