Arlanda ökade med sex procent resenärer i augusti

Augusti var en bra månad ur ett resenärsperspektiv för Arlanda där antalet resenärer ökade med sex procent jämfört med förra året.

Flygresandet på Stockholm Arlanda Airport ökade med sex procent i augusti 2023 jämfört med samma månad föregående år. Totalt reste drygt 2,2 miljoner passagerare via Arlanda, där utrikesresandet steg med sju procent till nästan två miljoner resenärer, medan inrikesresandet minskade med sex procent. Swedavia, som driver Arlanda och nio andra flygplatser i Sverige, rapporterar att efterfrågan på utrikesresor fortsatt är stark, vilket stärks av lanseringen av 17 nya linjer via Arlanda under sommarens trafikprogram. Resenärsnivåerna på Arlanda ligger nu på 91 procent av nivåerna före pandemin.