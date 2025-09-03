Arlanda ökade med åtta procent i augusti

Arlanda flygplats fortsatte att växa i augusti och hade den största resenärsökningen av Swedavias tio flygplatser.
Drygt 2,4 miljoner resenärer reste via Arlanda under augusti, en ökning med åtta procent jämfört med samma period förra året. Utrikestrafiken stod för den största delen av resandet, med 2,1 miljoner passagerare, vilket var en ökning med fem procent. Inrikestrafiken ökade markant med 32 procent och uppgick till drygt 337 000 resenärer.
Arlanda stod därmed för den starkaste utvecklingen bland landets flygplatser i augusti. Under sommaren har flygplatsen även fått ett förstärkt linjeutbud med 15 nya flyglinjer och flera nya flygbolag, bland annat SolaAir som den 1 september öppnade en inrikeslinje mellan Arlanda och Karlstad.
Näringsliv Antalet företagskonkurser i Sigtuna kommun har ökat markant under årets åtta första månader. Enligt statistik från UC har 50 bolag gått i konkurs hittills i år, att jämföra med 34 under samma period 2023 – en ökning med 47 procent.
Näringsliv Märsta Förenade är med i ett nytt pilotprojekt tillsammans med Heidelberg Materials Ballast Sverige. Nu ska en helt eldriven lastbil köra grus och krossmaterial mellan täkten i Riksten och kunder i Stockholm, både dag och natt.
Näringsliv Sedan den 1 juni är gårdsförsäljning av alkohol tillåten i Sverige. För First Distillery vid Wenngarns slott i Sigtuna har förändringen redan gett märkbara resultat. Omsättningen har ökat med omkring 30 procent under sommaren.
Näringsliv Norwegian-koncernen redovisar fortsatt starka siffror för sommaren. I juli reste nära 2,6 miljoner passagerare med Norwegian, vilket är det högsta antalet sedan pandemin. På Arlanda, där bolaget har en av sina viktigaste baser, har resandet varit intensivt under månaden.
Näringsliv Linda Åmand blir ny verkställande direktör för Sigtuna Vatten & Renhållning AB (SIVAB). Hon tillträder tjänsten den 6 oktober och ersätter Johan Stock som under många år arbetat i SIVAB men även inom Miljö- och hälsoenheten.
Näringsliv Arlandastad Group redovisar ett halvårsresultat som visar ökad affärsaktivitet och nya avtal. Intäkterna för första halvåret 2025 uppgick till cirka 170 miljoner kronor, med ett resultat på 16,8 miljoner kronor.