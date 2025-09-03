Arlanda ökade med åtta procent i augusti

Arlanda flygplats fortsatte att växa i augusti och hade den största resenärsökningen av Swedavias tio flygplatser.

Drygt 2,4 miljoner resenärer reste via Arlanda under augusti, en ökning med åtta procent jämfört med samma period förra året. Utrikestrafiken stod för den största delen av resandet, med 2,1 miljoner passagerare, vilket var en ökning med fem procent. Inrikestrafiken ökade markant med 32 procent och uppgick till drygt 337 000 resenärer.

Arlanda stod därmed för den starkaste utvecklingen bland landets flygplatser i augusti. Under sommaren har flygplatsen även fått ett förstärkt linjeutbud med 15 nya flyglinjer och flera nya flygbolag, bland annat SolaAir som den 1 september öppnade en inrikeslinje mellan Arlanda och Karlstad.