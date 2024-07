Arlanda lyfter Swedavias omsättning

Swedavia presenterade sin halvårsrapport under onsdagen och en vikrig faktor för omsättningen är Arlandas passagerarökning 2024 jämfört med 2023.

Under andra kvartalet 2024 reste 8,8 miljoner personer via Swedavias tio flygplatser, inklusive Stockholm Arlanda Airport. Detta är en ökning med nästan en procent jämfört med förra året. Totalt sett för första halvåret 2024 reste 15,6 miljoner via Swedavia, också en ökning med nästan en procent från samma period 2023.

Denna tillväxt drivs främst av ett ökat utrikesresande, särskilt inom Europa, via Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter. Samtidigt fortsätter inrikesresandet att minska. Swedavias nettoomsättning för andra kvartalet var 1 674 MSEK, en ökning med 9 procent jämfört med året innan. Rörelseresultatet förbättrades till 167 MSEK och kassaflödet ökade till 297 MSEK.

Arlanda fortsätter att utveckla sitt utbud med 17 nya linjer i sommarprogrammet, inklusive nya interkontinentala förbindelser med Air Canada till Montreal och Toronto. Dessa satsningar har lett till ökad kundnöjdhet och en förbättrad resenärsupplevelse.