Arlanda inför nytt inflygningskoncept – först i Europa

Ett nytt inflygningskoncept införs på Arlanda som ska möjliggöra fler så kallade kurvade inflygningar som bland annat SAS och Norwegian redan gör.

Arlanda flygplats blir först i Europa med ett nytt inflygningskoncept som möjliggör fler kurvade inflygningar för ankommande flygplan. Konceptet, kallat Established on RNP (EoR), syftar till att öka kapaciteten, effektiviteten och hållbarheten i flygtrafiken, enligt ett pressmeddelande från Swedavia.

Det nya systemet gör det möjligt för fler flygplan att landa per timme och minskar utsläppen, både för de flygplan som använder kurvade inflygningar och för de som flyger den vanliga inflygningen. Kortare flygvägar minskar dessutom kön till landningsbanan. För att använda kurvade inflygningar krävs särskilt tillstånd från Transportstyrelsen.

Inflygningskonceptet är en del av Luftfartsverkets modernisering av luftrummet kring Arlanda. Trafikflödet blir mer effektivt, vilket bidrar till kortare flygvägar och lägre utsläpp. Flygbolagen Norwegian och SAS ser systemet som ett viktigt steg mot minskad bränsleförbrukning, lägre utsläpp och minskat buller.

Tekniken kräver särskild utrustning i flygplanen och utbildade piloter. Införandet förväntas också ge incitament för flygbolagen att investera i kurvade inflygningar, vilket på sikt kan bidra till att undvika bullerkänsliga områden.