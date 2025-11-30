Arlanda i topp – rankas som en av Europas bästa flygplatser

Arlanda flygplats hamnar i delad förstaplats när jämförelsesajten Hoppa presenterar sin nya ranking över Europas mest pålitliga flygplatser.

Bedömningen baseras på statistik över genomsnittliga förseningar, andel inställda avgångar, väntetider i säkerhetskontrollen samt tillgång till service och bekvämligheter. Arlanda får ett totalbetyg på 9,5 av 10, samma som Köpenhamns flygplats. Enligt sammanställningen har Arlanda i snitt 8,3 minuters förseningar vid avgångar. Flygplatsen lyfts också fram för sina relativt låga parkeringskostnader och ett brett utbud av service, där bland annat apotek och kapell ingår. Rankningen visar att skandinaviska flygplatser placerar sig högt i flera kategorier. Köpenhamn får liksom Arlanda 9,5 poäng och Palma de Mallorca (Spanien) tar tredjeplatsen med 9,3 poäng efter omfattande renoveringar.