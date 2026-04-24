Arenan godkänd i fullmäktige

Kommunfullmäktige har nu sagt ja till planerna på en ny idrotts- och evenemangsarena på Midgårdsfältet i Märsta.

Beslutet innebär att kommunen går vidare med både en nybyggnation och en upprustning av Vikingahallen. Bakgrunden är att den tidigare planen för Vikingahallen inte räckte för att uppfylla kraven för spel på högsta nivå i handboll. I stället blir lösningen en ny arena, samtidigt som de befintliga hallarna renoveras.

Den nya arenan ska anpassas för elitidrott, med större publikkapacitet och möjlighet till tv-sändningar. Tanken är att skapa förutsättningar för spel i högre serier och även större evenemang. Samtidigt lyfts behovet av fler träningsytor för breddidrotten, där fler tider ska bli tillgängliga för föreningar, skolor och allmänhet.

Byggstarten planeras till början av 2027, med en möjlig invigning senare samma år. Investeringen beräknas till omkring 140 miljoner kronor.

Satsningen kopplas också till kommunens arbete med fritid och folkhälsa, där målet är att fler ska ha tillgång till idrott och aktiviteter i kommunen.