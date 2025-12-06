Arbetsplatsolycka på Arlanda – man fick huvudskador

En flygplatsarbetare i 30-årsåldern fick på lördagsmorgonen en huvudskada efter att ha slagit i ett metallföremål under ett flygplan, enligt polisen.

Mannen arbetade under en vingsektion på ett parkerat flygplan vid en gate när han slog huvudet i ett utåtpekande metallföremål. Slaget orsakade en blödning i huvudet, men skadorna bedömdes inte som allvarliga.

Ambulanspersonal omplåstrade mannen på plats och han behövde inte föras till sjukhus.