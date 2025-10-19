Arbetslösheten stiger i Sigtuna kommun

Nya siffror visar att arbetslösheten nu är uppe i 9 procent i kommunen. En ökning med 0,4 procentenheter sen förra året.

Arbetslösheten fortsätter att öka i Sigtuna kommun. I september låg den totala arbetslösheten på 9,0 procent, vilket är 0,4 procentenheter högre än vid samma tid förra året, enligt Newsworthy som hänvisar till ny statistik från Arbetsförmedlingen.

Totalt var 2 426 personer i åldern 16–65 år inskrivna som arbetssökande, vilket är 110 fler än i september i fjol. Det är tionde månaden i rad som arbetslösheten i kommunen är högre än året innan.

Sigtuna har även fortsatt högre arbetslöshet än snittet i Stockholms län, där siffran nu ligger på 7,2 procent. Den högsta arbetslösheten i länet har Södertälje (11,1 procent), medan Vaxholm och Värmdö ligger lägst med 3,9 procent.

Bland utlandsfödda var arbetslösheten 14,0 procent i september, en ökning med 0,4 procentenheter på ett år. Däremot minskar ungdomsarbetslösheten något och ligger nu på 8,3 procent.